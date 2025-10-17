Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flick se revolta com boato sobre imposição da diretoria para escalar Yamal

Técnico do Barcelona nega interferência na escalação do jovem atacante e critica rumor sobre atraso em treino antes do jogo do Espanhol
Hansi Flick perdeu a paciência durante a entrevista coletiva que antecede o duelo entre Barcelona e Girona, neste sábado, pela retomada do Campeonato Espanhol. O treinador reagiu com irritação ao ser questionado sobre um suposto pedido da diretoria para escalar Lamine Yamal na partida contra o Paris Saint-Germain, pela Liga dos Campeões.

De acordo com o programa de TV ‘El Chiringuito’, Yamal teria chegado atrasado ao treino antes do confronto com os franceses. Por isso, Flick planejava deixá-lo no banco como punição. Ainda segundo o programa, o diretor de futebol Deco teria intercedido, alegando que o presidente Joan Laporta queria o jovem atacante entre os titulares.

Ao ouvir a pergunta, o técnico alemão reagiu com ironia e desconforto. “Besteira total, uma m… esse boato sobre Yamal ter chegado atrasado. É completamente falso, declarou, visivelmente contrariado.

Flick afirmou que mantém uma relação de confiança com Deco e demais dirigentes e negou qualquer interferência na escalação. “Gostaria de saber de onde tiraram isso. Tenho confiança no meu trabalho e na equipe que me apoia. Ninguém aqui pediria algo assim. É um boato sem fundamento, uma mentira”, completou.

Na ocasião citada, Yamal voltava de lesão e foi titular pela primeira vez após o período de recuperação. Apesar da presença do jovem astro, o Barcelona acabou derrotado por 2 a 1 pelos franceses, que jogaram desfalcados.

Para o duelo com o Girona, Flick seguirá com desfalques. Ferran Torres está fora, Raphinha ainda não reúne condições de jogo, e Yamal deve atuar apenas parte da partida.

“As lesões nos prejudicam, mas precisamos administrar bem a situação. Talvez seja o momento de alguns jogadores da La Masia mostrarem seu valor”, afirmou o treinador.

