Flamengo x Palmeiras: decisão no Brasileirão de pontos corridos

Prélio entre o primeiro e o segundo colocados na competição vai parar o país na tarde deste domingo

No momento, a equipe paulista lidera com três pontos à frente da carioca. Além disso, tem duas vitórias a mais, o principal critério de desempate na tabela. Isso significa que, mesmo em caso de derrota, o time comandado por Abel Ferreira se manterá na ponta.

A rodada deste fim de semana do Campeonato Brasileiro reserva um duelo que tem todas as características de uma decisão. Flamengo e Palmeiras jogam domingo, no Maracanã, num confronto entre o primeiro e o segundo colocados na competição .

Para o Rubro-Negro, a vitória é fundamental na luta pelo título. Até mesmo o empate seria um resultado ruim. Perder, então, nem se fala. Afinal, faltariam somente 10 jogos para o término do Brasileiro, o Palmeiras abriria seis pontos e ainda com vantagem no primeiro critério de desempate.

O treinador Filipe Luís sabe o tamanho do desafio que precisa superar. O rival atrevessa um ótimo momento técnico – sem dúvida, o melhor nesta temporada e um dos mais destacados nas mãos de Abel Ferreira.

Já o Flamengo passou por um período de oscilação, mas voltou da pausa para a Data Fifa e venceu com muita autoridade o clássico diante do Botafogo por 3 a 0. Além do Brasileiro, os dois times brigam pela conquista da Libertadores da América: estão nas semifinais e são favoritos a se enfrentarem na decisão. O clássico deste domingo entre os principais times do país promete emoção de sobra. É uma verdadeira final num campeonato de pontos corridos.

