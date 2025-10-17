Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flamengo se manifesta contra ação surpresa de controle de doping durante treino

Rubro-Negro critica presença de agentes da ABCD nesta sexta-feira, no Ninho do Urubu., e diz que ação atrapalhou a atividade
O Flamengo publicou, nesta sexta-feira (17), uma nota em que manifesta “desconforto com a postura adotada pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD)”. De acordo com o clube, a visita surpresa de agentes do órgão, no Ninho do Urubu, atrapalhou a atividade de preparação para o jogo contra o Palmeiras.

Além disso, o Rubro-Negro firma que a ABCD desorganizou a rotina e expôs indevidamente a privacidade do grupo. Segundo o clube, três representantes da organização assistiram integralmente às movimentações táticas da equipe.

Ainda na nota, o clube da Gávea informou que, nesta semana, a Conmebol realizou testes com o elenco. Afinal, houve um procedimento que envolveu os semifinalistas da atual edição da Libertadores.

Vale lembrar que este não é o primeiro episódio do Flamengo com a ABCD. Em 2023, Gabigol teve que conviver com uma denúncia por tentativa de fraude em exame antidoping. O atacante chegou a ser suspenso por dois anos, entretanto atuou por efeito suspensivo antes de ser absolvido meses depois.

Leia a nota do Flamengo

O Clube de Regatas do Flamengo manifesta seu desconforto com a postura adotada pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD). Ela realizou, nesta sexta-feira (17), dia da principal atividade antes da partida de domingo (19), uma ação surpresa no Centro de Treinamento do Ninho do Urubu.

A visita, marcada pela exigência de acompanhamento presencial de todo o trabalho em campo — inclusive em momentos que tradicionalmente são restritos à comissão técnica e aos jogadores —, desorganizou a rotina programada e expôs indevidamente a privacidade do grupo. Dos nove representantes da ABCD presentes, três assistiram integralmente às movimentações táticas da equipe antes de um compromisso decisivo no fim de semana.

Além disso, a intervenção interrompeu o aquecimento e impediu os exercícios de ativação. Além de atrasar o início das atividades, afetando de forma direta a condução do treino.

O clube recorda que, nesta mesma semana, o elenco rubro-negro já havia sido integralmente testado pela Conmebol, em procedimento que envolveu os quatro semifinalistas da Libertadores.

O Flamengo reitera seu compromisso inabalável com a transparência e com o combate ao doping no esporte. Mas entende que tais ações devem observar os princípios de isonomia, planejamento e respeito à privacidade técnica.

