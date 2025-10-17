Flamengo se manifesta contra ação surpresa de controle de doping durante treino

Rubro-Negro critica presença de agentes da ABCD nesta sexta-feira, no Ninho do Urubu., e diz que ação atrapalhou a atividade

O Flamengo publicou, nesta sexta-feira (17), uma nota em que manifesta “desconforto com a postura adotada pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD)”. De acordo com o clube, a visita surpresa de agentes do órgão, no Ninho do Urubu, atrapalhou a atividade de preparação para o jogo contra o Palmeiras.

Além disso, o Rubro-Negro firma que a ABCD desorganizou a rotina e expôs indevidamente a privacidade do grupo. Segundo o clube, três representantes da organização assistiram integralmente às movimentações táticas da equipe.