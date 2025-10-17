Felipe Melo sugere convocação de trio do futebol brasileiro para Seleção Brasileira

Felipe Melo sugere convocação de trio do futebol brasileiro para Seleção BrasileiraO pedido do ex-jogador se alinha às intenções de Carlo Ancelotti em convocar mais atletas do cenário nacional para Data Fifa de novembro
Em participação na última edição do ‘Seleção SporTV’, Felipe Melo defendeu as convocações de Rayan, Vitor Roque e Léo Jardim para Data Fifa de novembro. O comentarista baseou sua tese a partir do desempenho atual do trio em seus respectivos clubes no futebol brasileiro.
Durante sua análise, Felipe Melo ressaltou o bom momento vivido por Rayan, atacante do Vasco, e Vitor Roque, do Palmeiras, além da regularidade de Léo Jardim, goleiro titular do clube cruz-maltino desde 2023. A fala veio após uma breve análise sobre os testes recentes da Seleção em amistosos contra Coreia do Sul e Japão.
“Queria levantar um belo debate. Temos visto o treinador da Seleção, a lenda Ancelotti, fazer alguns testes. Contra a Coreia deu certo. No primeiro tempo contra o Japão também, mas no segundo tomou a virada”, afirmou Felipe, contextualizando seu argumento antes de defender a inclusão dos atletas.
Em relação ao atacante vascaíno, o comentarista não poupou elogios: “O menino Rayan, do Vasco, está fazendo chover. Joga de ponta, dos dois lados, faz número 9. Tem potência de chute, velocidade, faz gol de cabeça. Vive uma fase incrível.”
Juventude e protagonismo
Com apenas 17 anos, Rayan tem se destacado como um dos principais nomes da arrancada do Vasco no Campeonato Brasileiro. O atacante se firmou como titular no time de Diniz e vem encantando pelo nível em diferentes funções ofensivas, além da frieza diante das defesas adversárias.
Já Vitor Roque, de 19 anos, vive uma fase igualmente promissora e empolgante no Palmeiras. Atuando ao lado do argentino Flaco López — recentemente convocado pela seleção argentina — o brasileiro vem marcando gols importantes e se consolidando como peça fundamental no setor ofensivo do líder do Brasileirão.
“O Flaco López já foi convocado para a Argentina, o Vitor Roque também acho que merece uma oportunidade na Seleção”, argumentou Felipe Melo.
Léo Jardim: regularidade no gol
O bom momento do Vasco também se reflete na segurança defensiva. Um dos principais responsáveis por essa consistência é o goleiro Léo Jardim, titular desde 2023 e figura constante entre os melhores da posição no Campeonato Brasileiro.
Na última quarta-feira (15), ele teve atuação decisiva na vitória por 2 a 0 sobre o Fortaleza, no Castelão.
“Léo Jardim também merece uma oportunidade na Seleção. Ontem ele fechou o gol. Não só ontem. Queria levantar esse debate. O que acham? Eu daria oportunidade para esses três atletas. Eu de fato acho que não é momento para teste, mas eles merecem oportunidades. Copa é momento. O momento pede oportunidade”, completou o ex-volante.
Novas convocações para Seleção
Segundo informações divulgadas por Cahê Mota, do ge, a comissão técnica da Seleção Brasileira já estuda uma lista com maior presença de jogadores que atuam no futebol nacional para a Data Fifa de novembro.
Carlo Ancelotti mantém a intenção de observar novos nomes mesmo após a derrota para o Japão. Nos dois amistosos anteriores, apenas quatro atletas do Brasileirão foram chamados: Hugo Souza, Vitinho, Paulo Henrique e Fabrício Bruno.
