Felipe Melo sugere convocação de trio do futebol brasileiro para Seleção Brasileira

O pedido do ex-jogador se alinha às intenções de Carlo Ancelotti em convocar mais atletas do cenário nacional para Data Fifa de novembro / Crédito: Jogada 10

Em participação na última edição do ‘Seleção SporTV’, Felipe Melo defendeu as convocações de Rayan, Vitor Roque e Léo Jardim para Data Fifa de novembro. O comentarista baseou sua tese a partir do desempenho atual do trio em seus respectivos clubes no futebol brasileiro.

Durante sua análise, Felipe Melo ressaltou o bom momento vivido por Rayan, atacante do Vasco, e Vitor Roque, do Palmeiras, além da regularidade de Léo Jardim, goleiro titular do clube cruz-maltino desde 2023. A fala veio após uma breve análise sobre os testes recentes da Seleção em amistosos contra Coreia do Sul e Japão. “Queria levantar um belo debate. Temos visto o treinador da Seleção, a lenda Ancelotti, fazer alguns testes. Contra a Coreia deu certo. No primeiro tempo contra o Japão também, mas no segundo tomou a virada”, afirmou Felipe, contextualizando seu argumento antes de defender a inclusão dos atletas. Em relação ao atacante vascaíno, o comentarista não poupou elogios: “O menino Rayan, do Vasco, está fazendo chover. Joga de ponta, dos dois lados, faz número 9. Tem potência de chute, velocidade, faz gol de cabeça. Vive uma fase incrível.” Juventude e protagonismo Com apenas 17 anos, Rayan tem se destacado como um dos principais nomes da arrancada do Vasco no Campeonato Brasileiro. O atacante se firmou como titular no time de Diniz e vem encantando pelo nível em diferentes funções ofensivas, além da frieza diante das defesas adversárias.

Já Vitor Roque, de 19 anos, vive uma fase igualmente promissora e empolgante no Palmeiras. Atuando ao lado do argentino Flaco López — recentemente convocado pela seleção argentina — o brasileiro vem marcando gols importantes e se consolidando como peça fundamental no setor ofensivo do líder do Brasileirão. “O Flaco López já foi convocado para a Argentina, o Vitor Roque também acho que merece uma oportunidade na Seleção”, argumentou Felipe Melo. Léo Jardim: regularidade no gol O bom momento do Vasco também se reflete na segurança defensiva. Um dos principais responsáveis por essa consistência é o goleiro Léo Jardim, titular desde 2023 e figura constante entre os melhores da posição no Campeonato Brasileiro.

Na última quarta-feira (15), ele teve atuação decisiva na vitória por 2 a 0 sobre o Fortaleza, no Castelão. “Léo Jardim também merece uma oportunidade na Seleção. Ontem ele fechou o gol. Não só ontem. Queria levantar esse debate. O que acham? Eu daria oportunidade para esses três atletas. Eu de fato acho que não é momento para teste, mas eles merecem oportunidades. Copa é momento. O momento pede oportunidade”, completou o ex-volante. Novas convocações para Seleção Segundo informações divulgadas por Cahê Mota, do ge, a comissão técnica da Seleção Brasileira já estuda uma lista com maior presença de jogadores que atuam no futebol nacional para a Data Fifa de novembro.