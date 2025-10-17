Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ex-técnico da Seleção descarta Neymar em alto nível e lamenta: “Não serve como exemplo”

Ex-técnico da Seleção descarta Neymar em alto nível e lamenta: “Não serve como exemplo”

Dois anos fora da Seleção, camisa 10 do Santos vive a expectativa de figurar na convocação final de Carlo Ancelotti para Copa do Mundo
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Convidado da próxima edição do programa CNN Esportes S/A, que vai ao ar neste domingo (19), Emerson Leão concedeu uma entrevista baseada na transparência sobre o futebol brasileiro. O tom mais crítico surgiu ao abordar o atual momento de Neymar e as chances de tê-lo em condições para Copa do Mundo 2026 — algo praticamente descartado pelo ex-técnico.

Tenho poucas palavras para o Neymar. Eu acho que uma coisa depende da outra: o homem fora e o homem dentro. E aí, não serve como exemplo para ninguém. Eu não o vejo resolvendo nossos problemas. Ele já passou da idade. Ele iniciou como um craque maravilhoso”, iniciou, sem rodeios, o ex-goleiro.

As declarações de Leão coincidem com a marca de dois anos desde a última partida do ídolo com a camisa da Seleção. O atacante sofreu a lesão mais grave da carreira justamente no dia 17 de outubro, no ano de 2023, durante a derrota do Brasil para o Uruguai pelas Eliminatórias da Copa, em Montevidéu. 

O atacante deixou o campo de maca e o estádio de muletas na ocasião, com o joelho esquerdo imobilizado. Logo depois, exames confirmaram o rompimento do ligamento cruzado anterior e lesões nos meniscos, exigindo intervenção cirúrgica. O astro enfrentou um longo período de reabilitação e, desde então, não vestiu mais a Amarelinha.

Limitações físicas em pauta

O ídolo nacional enfrentou novos obstáculos mesmo após a recuperação completa da lesão. De lá para cá, lidou com outros diversos problemas físicos — que o tiraram do Al-Hilal e tem prejudicado sua continuidade no Santos.

A lesão mais recente ocorreu em setembro, mês passado, no músculo reto femoral da coxa direita. O episódio obrigou o jogador a iniciar novo tratamento sob supervisão do departamento médico do Santos.

A condição física do atleta, aliás, se tornou pauta da entrevista de Emerson Leão e um dos principais pontos de sustentação para sua opinião sobre o futuro do jogador. Para o ex-técnico, o camisa 10 não possui condições de atuar em alto nível.

“Já está mais avançado. Não deixou de saber jogar futebol, mas exige dele hoje os arranques que tinha e não tem mais. Ele sabe o que vai fazer, mas não consegue mais. Não tem mais a mesma reação muscular. E não é o mesmo atleta. Não adianta”, avaliou Leão.

Rotina de recuperação de Neymar

O camisa 10 segue afastado de suas funções e focado na recuperação, com sessões de fisioterapia em dois períodos diários. Ele tem dividido as atividades entre o CT Rei Pelé, sede do Santos, e atendimentos em sua residência, com apoio de profissionais de sua confiança.

O planejamento prevê o retorno gradual às atividades, embora ainda não haja data estipulada para reintegração total ao elenco. Fontes ligadas ao clube indicam que o foco, neste momento, é garantir estabilidade física antes de pensar em convocações.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Neymar Santos

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar