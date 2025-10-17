Ex-técnico da Seleção descarta Neymar em alto nível e lamenta: “Não serve como exemplo”

Dois anos fora da Seleção, camisa 10 do Santos vive a expectativa de figurar na convocação final de Carlo Ancelotti para Copa do Mundo

Convidado da próxima edição do programa CNN Esportes S/A, que vai ao ar neste domingo (19), Emerson Leão concedeu uma entrevista baseada na transparência sobre o futebol brasileiro. O tom mais crítico surgiu ao abordar o atual momento de Neymar e as chances de tê-lo em condições para Copa do Mundo 2026 — algo praticamente descartado pelo ex-técnico.

“Tenho poucas palavras para o Neymar. Eu acho que uma coisa depende da outra: o homem fora e o homem dentro. E aí, não serve como exemplo para ninguém. Eu não o vejo resolvendo nossos problemas. Ele já passou da idade. Ele iniciou como um craque maravilhoso”, iniciou, sem rodeios, o ex-goleiro.

As declarações de Leão coincidem com a marca de dois anos desde a última partida do ídolo com a camisa da Seleção. O atacante sofreu a lesão mais grave da carreira justamente no dia 17 de outubro, no ano de 2023, durante a derrota do Brasil para o Uruguai pelas Eliminatórias da Copa, em Montevidéu.

O atacante deixou o campo de maca e o estádio de muletas na ocasião, com o joelho esquerdo imobilizado. Logo depois, exames confirmaram o rompimento do ligamento cruzado anterior e lesões nos meniscos, exigindo intervenção cirúrgica. O astro enfrentou um longo período de reabilitação e, desde então, não vestiu mais a Amarelinha.

Limitações físicas em pauta

O ídolo nacional enfrentou novos obstáculos mesmo após a recuperação completa da lesão. De lá para cá, lidou com outros diversos problemas físicos — que o tiraram do Al-Hilal e tem prejudicado sua continuidade no Santos.