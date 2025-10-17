Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Everton Cebolinha deve desfalcar Flamengo por três semanas

Jogador sofreu uma lesão no músculo do quadril, o iliopsoas
Autor Jogada 10
O Flamengo não deve contar com Everton Cebolinha nas próximas três semanas. Afinal, o jogador sofreu uma lesão no músculo do quadril, conhecido como iliopsoas, no clássico com o Botafogo, na última quarta-feira (15), pela 28ª rodada do Brasileirão, e perderá uma sequência de jogos decisivos, como contra o Palmeiras e as semifinais da Libertadores.

Everton Cebolinha entrou em campo no segundo tempo do clássico contra o Botafogo. O jogador, que havia entrado bem na partida e iniciou a jogada do segundo gol, marcado por Luiz Araújo, atuou apenas por 19 minutos. Assim, o atacante de 29 anos realizou exames nesta última quinta (16), e teve constatada a lesão.

O lance aconteceu aos 32 minutos do segundo tempo. Everton Cebolinha sentiu dores após um pisão que deu em Santi Rodríguez. Assim, pediu para deixar o campo. Em 2025, Cebolinha tem sofrido com problemas físicos e, por isso, soma apenas 33 partidas, com quatro gols e duas assistências.

O iliopsoas é o músculo que liga a coluna vertebral à coxa. Portanto, é o principal responsável pela flexão da região, pela estabilização da coluna e a realização de movimentos como caminhar e correr. Geralmente se a lesão for grau 1, o atleta fica de uma a duas semanas fora. No grau II, cerca de quatro a seis semanas. No caso mais grave, pode levar de dois a três meses.

Sem Everton Cebolinha, o Flamengo enfrenta o Palmeiras, no próximo domingo (19), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileirão. Em segundo lugar com 58 pontos, o Rubro-Negro está três atrás do Alviverde, que lidera o campeonato.

