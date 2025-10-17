Escalação do Fluminense: Lucho Acosta deve voltar ao time contra o Vasco

Argentino, que foi poupado diante do Juventude, tende a iniciar a partida desta segunda-feira (20), no Maracanã, pelo Brasileirão

O técnico Luis Zubeldía ainda terá as atividades de sábado e domingo para definir a escalação para o clássico. A tendência, aliás, é que Lucho Acosta retorne ao meio de campo ao lado de Martinelli e Hércules.

O Fluminense deve contar com a volta de Lucho Acosta para o clássico contra o Vasco, nesta segunda-feira (20), às 19h30, no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileirão. O argentino foi poupado na vitória sobre o Juventude por controle de carga. O recém-contratado é uma das peças fundamentais no time na organização das jogadas e ficou visível diante da equipe gaúcha. A informação é do “ge”.

Além disso, John Kennedy tem grande possibilidade de iniciar a partida por conta da atuação diante dos gaúchos. O camisa 99, que entrou no segundo tempo, mostrou vontade e voltou a chamar atenção pelo comportamento. Ele, portanto, pede passagem. Cano, apesar de ser decisivo, não vive grande fase.

No entanto, Ganso e Keno devem ser desfalques da equipe. O camisa 10 já iniciou a transição aos treinos no campo, porém terá pouca participação, enquanto o atacante teve uma entorse no tornozelo direito e não terá tempo hábil para recuperação.

A provável escalação do Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta (Lima); Serna, Canobbio e Cano (John Kennedy).

Com a vitória sobre o Juventude, o Fluminense subiu uma posição, está em sétimo, chegou a 41 pontos e encurtou a distância para o G6, que agora é de dois pontos.