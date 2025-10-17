Entenda as razões para o Internacional ter a sexta pior defesa do Brasileirão

Colorado sofre com frequente presença de adversários em sua área, erros de goleiros e a facilidade para finalizações dos adversários / Crédito: Jogada 10

O Internacional tem uma tarefa incômoda a cumprir na parte final do Campeonato Brasileiro: melhorar o seu desempenho defensivo. Isso porque o Colorado é dono da sexta pior defesa da competição. Até o momento, nas 27 rodadas do torneio, a equipe sofreu 41 gols. O seu rendimento é superior apenas ao do Bragantino e os quatro participantes que compõem a zona de rebaixamento. No caso, Sport, Juventude, Fortaleza e Vitória. Alguns dos pontos mais críticos para este cenário são as falhas dos goleiros e a facilidade que permite aos adversários finalizarem. Além de possibilitar a frequente presença dos adversários em sua área. Por isso, a família Díaz já estuda algumas soluções para reverter o quadro. Uma delas é promover alterações no esquema tático. Inclusive, a meta do Inter também será ponto de discussão. Especialmente pelas falhas de Anthoni nos três gols do Mirassol na derrota fora de casa, na última rodada, por 3 a 1.

Tal situação deixou claro o momento negativo que o camisa 24 vive, principalmente pela irregularidade em suas atuações. O cenário é semelhante ao de Rochet, que sofreu nova contusão e precisou deixar a meta para realizar novo tratamento, além de uma cirurgia por problema anterior. Em meio à tentativa de identificar os motivos para os arqueiros falharem, Ramón e Emiliano consideram alterar o titular da posição. No caso, dar oportunidade a Ivan, que atualmente é a terceira opção e tem somente 45 minutos com a camisa do Internacional. Até porque ele sofreu uma grave contusão no joelho direito em seu primeiro jogo pelo time, em janeiro de 2024. A comissão técnica obviamente não fez reclamações públicas pelo rendimento de Anthoni. Na verdade, o defenderam e devem dar um voto de confiança ao atual dono da meta no próximo jogo, contra o Sport, no domingo (19). Carências que o Internacional foca em solucionar Um estudo indicou que dos gols que o Colorado sofreu, 11 deles ocorreram diretamente em falhas dos goleiros, sete delas sendo de Anthomi e quatro de Rochet.