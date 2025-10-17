Elenco do Palmeiras passa por testes de controle de doping antes de enfrentar o Flamengo

Assim como o Rubro-Negro, equipe paulista foi surpreendida por integrantes da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem nesta sexta

O Palmeiras informou nesta sexta-feira (17) que também recebeu a equipe de Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) na Academia de Futebol. Assim, os jogadores passaram por testes na Academia de Futebol.

Inclusive, é o mesmo procedimento que ocorreu na manhã desta sexta-feira, no Ninho do Urubu, e gerou revolta do Flamengo. Os cariocas informaram que integrantes da ABCD no treino atrapalharam a preparação para o jogo contra o Palmeiras, no domingo (19), às 16h (de Brasília), pela 29ª rodada do Brasileiro. O prélio ocorrerá no Maracanã.

Segundo o Verdão, o elenco passou pelo quinto teste antidoping na Academia de Futebol somente neste ano. Do total, três foram da ABCD e os outros dois da Conmebol.

O Alviverde é o líder do Campeonato Brasileiro, com 61 pontos, contra 58 do Flamengo. Por ter duas vitórias a mais na tabela, a equipe paulista se manterá na ponta da competição mesmo que seja derrotada no Maracanã.

