Dirigente de clube europeu nega possibilidade de contratar Neymar: “Bobagem”Diretor da Inter de Milão negou que o craque foi oferecido ao clube italiano nos últimos, em meio a rumores de sua saída do Santos
O futebol italiano não será um dos possíveis destinos para o futuro de Neymar. Pelo menos esse será o cenário se depender da Inter de Milão. Em meio a rumores da saída do craque do Santos, um dirigente do clube italiano negou a possibilidade da chegada do camisa 10 do alvinegro.
Em entrevista ao jornal Corriere Dello Sport, o diretor Piero Ausilio afirmou que o jogador não chegou a ser oferecido à Inter de Milão.
“Neymar na Inter? Imagina, é uma bobagem. Nunca nos falamos e nunca foi oferecido… Uma besteira…”, declarou Ausilio.
Além da Inter, o Napoli apareceu como outro rumor para Neymar na Itália. Além do futebol europeu, os Estados Unidos também são um possível destino para o craque, com a possibilidade de reeditar o trio com Messi e Suárez no Inter Miami.
Neymar está lesionado desde setembro e tem expectativa de retorno para o próximo mês. Entretanto, o craque tem contrato com o Santos apenas até o final do ano, o que aumenta a possibilidade de saída do futebol brasileiro.