Dirigente de clube europeu nega possibilidade de contratar Neymar: “Bobagem”

Diretor da Inter de Milão negou que o craque foi oferecido ao clube italiano nos últimos, em meio a rumores de sua saída do Santos / Crédito: Jogada 10

O futebol italiano não será um dos possíveis destinos para o futuro de Neymar. Pelo menos esse será o cenário se depender da Inter de Milão. Em meio a rumores da saída do craque do Santos, um dirigente do clube italiano negou a possibilidade da chegada do camisa 10 do alvinegro. Em entrevista ao jornal Corriere Dello Sport, o diretor Piero Ausilio afirmou que o jogador não chegou a ser oferecido à Inter de Milão.