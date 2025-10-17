De volta, Marcos Rocha e Carlos Vinicius são essenciais para triunfo do Grêmio

Retorno dos titulares foi a melhor notícia para a torcida: lateral dominou defensivamente e atacante marcou duas vezes em 67 minutos

O lateral-direito Marcos Rocha brilhou na defesa, liderando a partida com quatro desarmes, três interceptações e dois cortes. Além disso, contribuiu ofensivamente, criando três grandes chances e vencendo sete de 12 duelos individuais, segundo dados do Sofascore. Sua segurança defensiva deu liberdade para o time explorar o ataque com mais confiança.

O Grêmio venceu o São Paulo por 2 a 0 na Arena em uma partida marcada pelo retorno decisivo de dois titulares: Marcos Rocha e Carlos Vinicius . Ambos tiveram papel fundamental no triunfo, mostrando que suas presenças fazem diferença imediata na equipe.

No ataque, Carlos Vinicius foi decisivo. Em apenas 67 minutos em campo, o centroavante marcou dois gols, transformando praticamente todas as chances em finalizações precisas. Sua eficiência foi determinante para o resultado e reforçou a necessidade de contar com titulares experientes em partidas decisivas.

O resultado ganhou ainda mais relevância por se tratar de um confronto direto na luta por uma vaga na Libertadores. Além de Rocha e Vinicius, outros destaques foram Edenilson, Pavón, Amuzu e Lucas Esteves, que substituiu Marlon e ajudou a manter a consistência do time em campo. O triunfo, inclusive, também marcou o segundo jogo consecutivo vencido pelo Tricolor na Arena nesta edição do Brasileirão, fato inédito até agora.

Mudanças contra o Bahia

Com a moral elevada, o Grêmio já se prepara para o próximo desafio. No domingo (19), enfrenta o Bahia, às 20h30, na Arena Fonte Nova. Kannemann e Marlon retornam de suspensão, enquanto Dodi cumpre advertência automática, abrindo espaço para Cuéllar ou Noriega no meio-campo. O desempenho dos titulares no jogo contra o São Paulo será fundamental para manter o ritmo na sequência da competição.