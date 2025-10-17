Cruzeiro x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragem

Cruzeiro e Fortaleza se enfrentam neste sábado (18), às 21h (de Brasília), no Mineirão, pela 29° rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes vivem situações diferentes na tabela. Enquanto a Raposa briga na parte de cima, o Leão luta contra a zona de rebaixamento.

Como chega o Cruzeiro

O Cruzeiro vem de quatro partidas seguidas sem vencer na competição, sendo uma derrota e três empates. A Raposa, portanto, precisa voltar a pontuar para ainda manter o sonho de conquistar o título. Para a partida, o técnico Leonardo Jardim terá o desfalque de Kaio Jorge e Kaiki Bruno, ambos vão cumprir suspensão por cartão vermelho e terceiro amarelo, respectivamente, do goleiro Cássio, pelo protocolo de concussão e Fagner, Matheus Henrique e Sinisterra, que estão no departamento médico.

Como chega o Fortaleza

Por outro lado, o Fortaleza briga para deixar a zona de rebaixamento. Assim, o Leão, que vem de derrota, precisa de uma arrancada para conseguir se manter na Série A na próxima temporada. O técnico Palermo não vai poder contar com cinco jogadores por suspensão: Deyverson e Gastón Ávila, pelo terceiro amarelo, e Adam Bareiro, Kuscevic e Pablo, expulsos após a derrota para o Vasco por confusão. João Ricardo, Emmanuel Martínez, Tinga, Bruno Pacheco, Weverson e Marcelo Benevenuto estão no departamento médico e, dessa forma, também ficam de fora do confronto.

CRUZEIRO X FORTALEZA

29° rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 18/10/2025, às 21h (de Brasília)

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

CRUZEIRO: Léo Aragão; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kauã Prates; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Gabigol. Técnico: Daniel Paulista

FORTALEZA: Brenno; Mancuso, Brítez, Gazal e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Pochettino; Breno Lopes, Yago Pikachu e Lucero. Técnico: Palermo

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Wagner Reway (SC)