Corinthians x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações

Alvinegros se enfrentam em jogo que abre a 29ª rodada do Brasileirão / Crédito: Jogada 10

O sábado de Brasileirão reserva um dos grandes clássicos nacionais entre dois gigantes. Na Neo Química Arena, o Corinthians recebe o Atlético-MG, às 18h30, em jogo que abre a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. No jogo do primeiro turno, na Arena MRV, pela 10ª rodada, as equipes ficaram em um empate sem gols, com grande atuação do goleiro Hugo Souza, do Corinthians.

Onde assistir O jogo entre Corinthians e Atlético-MG, pelo Brasileirão, terá transmissão exclusiva do Amazon Prime Video (streaming). Como chega o Corinthians O Corinthians volta a jogar em casa pelo Brasileirão depois de uma semana conturbada. Fora de casa, o Timão foi derrotado no clássico contra o Santos por 3 a 1, com uma atuação ruim que ligou o sinal de alerta na equipe. Contudo, contra o Santos, nomes como Rodrigo Garro e Memphis Depay voltaram a entrar em campo e deram esperança de dias melhores para os torcedores. Para o jogo deste sábado, no entanto, o Corinthians não poderá contar com Gustavo Henrique, que recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão automática. André Carrillo, recuperado de lesão, segue como dúvida, assim como o zagueiro André Ramalho.