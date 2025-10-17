Corinthians terá zaga reserva para enfrentar o Atlético

Dorival Júnior tenta achar a melhor formação para o duelo contra o Galo, no próximo sábado, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão

Gustavo Henrique levou o terceiro cartão amarelo na derrota por 3 a 1 para o Santos, na última quarta . Assim, terá que cumprir suspensão automática.

O Corinthians terá uma dupla de zaga reserva para o jogo contra o Atlético neste sábado (18), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 29ª do Brasileirão. Gustavo Henrique e André Ramalho não têm condições de jogo.

Por outro lado, André Ramalho está em reta final de transição do departamento médico para o campo, mas segue sem o melhor condicionamento físico. Dessa maneira, ficará mais uma partida ausente no Corinthians. O jogador entrou em campo pela última vez diante do Sport, no Recife, no dia 21 de setembro.

Com o problema no sistema defensivo, o técnico Dorival Júnior deve optar por Cacá e João Pedro Tchoca, que já atuou como titular diante do Santos. Félix Torres corre por fora por um lugar entre os 11 que iniciarão jogo. O equatoriano voltou da Data Fifa e treinou normalmente nesta semana. Contudo, não joga há mais de dois meses.

Outro desfalque no Corinthians é o atacante Vitinho, que operou o joelho e segue sob os cuidados do departamento médico.

Assim, o Timão deve ir a campo com a seguinte escalação: Hugo Souza; Matheuzinho, Tchoca, Cacá e Bidu; Maycon, Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay (Gui Negão) e Yuri Alberto.