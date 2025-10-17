Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com retorno de Hulk, Atlético viaja com mais novidades para sequência decisiva

Time enfrenta o Corinthians pelo Brasileiro e depois o Del Valle pela Sul-Americana; veja provável escalação com a volta do craque
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
O Atlético finalizou sua preparação para uma sequência de jogos decisiva para a temporada. O clube viaja para São Paulo com quatro retornos importantes para o time. O zagueiro Júnior Alonso e o volante Alan Franco voltam após servirem suas seleções na Data-Fifa. Além deles, o zagueiro Vitor Hugo e o meia Igor Gomes retornam após cumprirem suspensão. O primeiro desafio será contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro.

Para o duelo contra o Corinthians, neste sábado (18), às 18h30, na Neo Química Arena, a tendência é que o técnico Jorge Sampaoli promova mudanças. Com o importante jogo pela Sul-Americana na terça-feira (21), o treinador deve gerenciar o desgaste do elenco. Reserva nas últimas duas partidas, o atacante Hulk tem grandes chances de retornar ao time titular.

A provável escalação tem: Everson, Saravia, Victor Hugo e Alonso; Guilherme Arana (Caio), Alan Franco, Fausto Vera, Bernard (Igor Gomes), Gustavo Scarpa; Hulk (Dudu) e Rony.

Atlético não volta a Belo Horizonte

Após o jogo, o clube não retorna a Belo Horizonte. A delegação permanecerá em São Paulo, onde realizará um treino no domingo (19), antes de viajar para Quito, no Equador. Como citado, na terça que vem, o Galo enfrenta o Independiente Del Valle pela partida de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. Outra novidade na delegação é o volante Alexsander, que viaja com o grupo. Ele, contudo, ainda não tem condições de jogo e fará a transição final de sua recuperação de uma lesão no joelho direito junto ao elenco.

O confronto direto com o Corinthians é crucial para as pretensões do clube no Brasileirão. Ambos os clubes somam 33 pontos, com os paulistas na 13ª posição e os mineiros em 14º, mas com um jogo a menos. Uma vitória garante que o Atlético suba ao menos uma posição na tabela. O Galo vem de uma vitória por 3 a 1 sobre o Sport e um empate por 1 a 1 com o Cruzeiro nos últimos dois jogos da competição.

