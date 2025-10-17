Com retorno de Hulk, Atlético viaja com mais novidades para sequência decisiva

Para o duelo contra o Corinthians, neste sábado (18), às 18h30, na Neo Química Arena, a tendência é que o técnico Jorge Sampaoli promova mudanças. Com o importante jogo pela Sul-Americana na terça-feira (21), o treinador deve gerenciar o desgaste do elenco. Reserva nas últimas duas partidas, o atacante Hulk tem grandes chances de retornar ao time titular.

O Atlético finalizou sua preparação para uma sequência de jogos decisiva para a temporada. O clube viaja para São Paulo com quatro retornos importantes para o time. O zagueiro Júnior Alonso e o volante Alan Franco voltam após servirem suas seleções na Data-Fifa. Além deles, o zagueiro Vitor Hugo e o meia Igor Gomes retornam após cumprirem suspensão. O primeiro desafio será contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro .

A provável escalação tem: Everson, Saravia, Victor Hugo e Alonso; Guilherme Arana (Caio), Alan Franco, Fausto Vera, Bernard (Igor Gomes), Gustavo Scarpa; Hulk (Dudu) e Rony.

Atlético não volta a Belo Horizonte

Após o jogo, o clube não retorna a Belo Horizonte. A delegação permanecerá em São Paulo, onde realizará um treino no domingo (19), antes de viajar para Quito, no Equador. Como citado, na terça que vem, o Galo enfrenta o Independiente Del Valle pela partida de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. Outra novidade na delegação é o volante Alexsander, que viaja com o grupo. Ele, contudo, ainda não tem condições de jogo e fará a transição final de sua recuperação de uma lesão no joelho direito junto ao elenco.

O confronto direto com o Corinthians é crucial para as pretensões do clube no Brasileirão. Ambos os clubes somam 33 pontos, com os paulistas na 13ª posição e os mineiros em 14º, mas com um jogo a menos. Uma vitória garante que o Atlético suba ao menos uma posição na tabela. O Galo vem de uma vitória por 3 a 1 sobre o Sport e um empate por 1 a 1 com o Cruzeiro nos últimos dois jogos da competição.