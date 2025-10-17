Com dois de Erick Belé, Palmeiras empata com Santos na semi do Paulista Sub-20

Com dois de Erick Belé, Palmeiras empata com Santos na semi do Paulista Sub-20Em jogo de ida da semifinal, Verdão fica no 2 a 2 fora de casa e decidirá a vaga na final em seus domínios na próxima semana
O Palmeiras empatou com o Santos por 2 a 2, nesta sexta-feira (17), no jogo de ida da semifinal do Campeonato Paulista Sub-20. A partida ocorreu no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André. O grande destaque do Verdão foi o meia Erick Belé, que marcou os dois gols da equipe, ambos de pênalti. O time da casa buscou a igualdade nas duas ocasiões em que esteve atrás no placar.
A saber, todos os gols da partida ocorreram em um primeiro tempo bastante movimentado. Logo aos 10 minutos, Riquelme Fillipi sofreu um pênalti, que Erick Belé converteu para abrir o placar. O Santos, contudo, respondeu rapidamente e empatou três minutos depois, com Pepê Firmino. Aos 25, um novo pênalti para o Palmeiras, desta vez sofrido por Luighi. Erick Belé cobrou novamente e colocou o Verdão na frente mais uma vez. Perto do fim da etapa, aos 39, Mateus Xavier deixou tudo igual novamente.
Com o resultado, a decisão da vaga na final ficou totalmente em aberto. O Palmeiras, no entanto, leva uma vantagem importante para o segundo jogo. Por ter a melhor campanha geral da competição, o clube alviverde tem o direito de decidir a classificação em casa. Desse modo, uma vitória simples garante as Crias da Academia na grande final do estadual. O confronto decisivo ocorre na próxima sexta-feira (24), às 16h, na Arena Crefisa Barueri.
O clube busca seu 14º título do Paulista Sub-20, mantendo uma forte hegemonia na categoria. O Verdão venceu seis das últimas oito edições do torneio e é o atual campeão. Em agosto, o time Sub-20 já levantou uma taça importante na temporada, quando conquistou o tetracampeonato do Campeonato Brasileiro da categoria. Por fim, a campanha geral da equipe no estadual é impressionante, com 18 vitórias em 22 jogos, além de 76 gols marcados.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.