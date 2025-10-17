Com dois de Erick Belé, Palmeiras empata com Santos na semi do Paulista Sub-20

Em jogo de ida da semifinal, Verdão fica no 2 a 2 fora de casa e decidirá a vaga na final em seus domínios na próxima semana / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras empatou com o Santos por 2 a 2, nesta sexta-feira (17), no jogo de ida da semifinal do Campeonato Paulista Sub-20. A partida ocorreu no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André. O grande destaque do Verdão foi o meia Erick Belé, que marcou os dois gols da equipe, ambos de pênalti. O time da casa buscou a igualdade nas duas ocasiões em que esteve atrás no placar. A saber, todos os gols da partida ocorreram em um primeiro tempo bastante movimentado. Logo aos 10 minutos, Riquelme Fillipi sofreu um pênalti, que Erick Belé converteu para abrir o placar. O Santos, contudo, respondeu rapidamente e empatou três minutos depois, com Pepê Firmino. Aos 25, um novo pênalti para o Palmeiras, desta vez sofrido por Luighi. Erick Belé cobrou novamente e colocou o Verdão na frente mais uma vez. Perto do fim da etapa, aos 39, Mateus Xavier deixou tudo igual novamente.