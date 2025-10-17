Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com dois de Erick Belé, Palmeiras empata com Santos na semi do Paulista Sub-20

Em jogo de ida da semifinal, Verdão fica no 2 a 2 fora de casa e decidirá a vaga na final em seus domínios na próxima semana
O Palmeiras empatou com o Santos por 2 a 2, nesta sexta-feira (17), no jogo de ida da semifinal do Campeonato Paulista Sub-20. A partida ocorreu no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André. O grande destaque do Verdão foi o meia Erick Belé, que marcou os dois gols da equipe, ambos de pênalti. O time da casa buscou a igualdade nas duas ocasiões em que esteve atrás no placar.

A saber, todos os gols da partida ocorreram em um primeiro tempo bastante movimentado. Logo aos 10 minutos, Riquelme Fillipi sofreu um pênalti, que Erick Belé converteu para abrir o placar. O Santos, contudo, respondeu rapidamente e empatou três minutos depois, com Pepê Firmino. Aos 25, um novo pênalti para o Palmeiras, desta vez sofrido por Luighi. Erick Belé cobrou novamente e colocou o Verdão na frente mais uma vez. Perto do fim da etapa, aos 39, Mateus Xavier deixou tudo igual novamente.

Com o resultado, a decisão da vaga na final ficou totalmente em aberto. O Palmeiras, no entanto, leva uma vantagem importante para o segundo jogo. Por ter a melhor campanha geral da competição, o clube alviverde tem o direito de decidir a classificação em casa. Desse modo, uma vitória simples garante as Crias da Academia na grande final do estadual. O confronto decisivo ocorre na próxima sexta-feira (24), às 16h, na Arena Crefisa Barueri.

O clube busca seu 14º título do Paulista Sub-20, mantendo uma forte hegemonia na categoria. O Verdão venceu seis das últimas oito edições do torneio e é o atual campeão. Em agosto, o time Sub-20 já levantou uma taça importante na temporada, quando conquistou o tetracampeonato do Campeonato Brasileiro da categoria. Por fim, a campanha geral da equipe no estadual é impressionante, com 18 vitórias em 22 jogos, além de 76 gols marcados.

