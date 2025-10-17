Clube da Arábia entra no rol de interessados por Mauro Icardi

De acordo com o que repercute na impresa da Turquia, o Neom SC observa com atenção a possibilidade de uma investida no atacante de 32 anos. Algo que, no aspecto financeiro, não seria um problema para o clube que faz sua primeira participação na elite do país em 2025/2026.

Depois de clubes como América do México, Estudiantes e Peñarol, um representante da Arábia Saudita é tido como um mais novo interessado no centroavante argentino Mauro Icardi, do Galatasaray.

Com base no portal ‘Transfermarkt’, o valor de mercado de Mauro Icardi seria de oito milhões de euros, equivalente a R$ 50,7 milhões. Porém, a abordagem do Neom SC já seria na casa dos dez milhões de euros (R$ 63,4 milhões) para não ter dificuldade em fechar o negócio.

Desde que chegou ao futebol turco, Icardi sempre apresentou resultados vistosos dentro das amostras de jogos que teve. Não por acaso, angaria números da ordem de 95 jogos com 65 gols, 21 assistências, três títulos da Superliga Turca e a artilharia em duas das últimas três temporadas.

Todavia, apesar deste cenário, seu futuro no Gala passa por momento de indefinição, já que o atual contrato termina em junho de 2026 e nenhuma conversa ocorreu em busca da renovação. Ou seja, caso a situação não se modifique, à partir de janeiro do próximo ano, o argentino estaria autorizado a assinar um pré-contrato com outro clube e deixar a representação turca de graça.



