Clube atualiza quadro de saúde de atacante ex-Santos após atentado no Equador

Jogador ex-Peixe foi baleado quando chegava ao treino por dois homens em uma moto. Na sequência foi levado ao hospital / Crédito: Jogada 10

Um atentado ao atacante Bryan Ângulo, ex-Santos, ganhou repercussão na última quinta-feira (16). O episódio ocorreu no Equador, quando o atleta estava a próximo do treino da LDU de Portoviejo, seu atual time. De acordo com relatos da imprensa local, dois homens em uma moto atiraram em direção ao carro do jogador. Posteriormente, ele foi levado a um hospital, e o clube atualizou o quadro de saúde ao informar que ele não corre mais perigo de vida e sua situação é estável. “Infelizmente, o jogador Brayan Angulo Tenorio sofreu um atentado contra sua vida. Graças ao atendimento médico oportuno e ao apoio de seus companheiros, podemos confirmar que seu estado é estável”, detalha a nota da LDU Portoviejo.