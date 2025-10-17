Brasil perde posição no ranking da Fifa e cai para 7º após derrota para o Japão

O Brasil perdeu mais uma posição no ranking da Fifa após a derrota por 3 a 2 para o Japão, em amistoso disputado em Tóquio. A seleção, que chegou a abrir 2 a 0, acabou sofrendo a virada e caiu do sexto para o sétimo lugar na nova atualização divulgada nesta sexta-feira. A Holanda, que venceu seus dois jogos pelas Eliminatórias, ultrapassou os comandados de Carlo Ancelotti e soma agora 1.759,96 pontos, contra 1.758,85 dos brasileiros.

A campeã mundial Argentina também teve motivos para comemorar. A equipe de Lionel Scaloni venceu os dois amistosos da Data Fifa e reduziu a diferença para a líder Espanha. Os argentinos aparecem com 1.872,43 pontos — apenas 8,33 a menos que os espanhóis, que seguem no topo com 1.880,76. Já a França, que empatou nas Eliminatórias, caiu para a terceira colocação, com 1.862,71.