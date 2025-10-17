Barcelona x Girona: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Espanhol / Crédito: Jogada 10

Barcelona e Girona se enfrentam, neste sábado (18), às 11h15 (de Brasília), em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26. O Barça será o mandante no clássico catalão e tenta recuperar a liderança no Estádio Olímpico Lluís Company. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

O Barça vem de uma dura derrota por 4 a 1 para o Sevilla na rodada passada e viu o Real Madrid abrir dois pontos de vantagem na liderança do Campeonato Espanhol. Com seis vitórias, um empate e uma derrota em oito jogos, o time catalão tem 19 pontos, contra 21 do clube merengue. Além disso, o Barcelona já havia perdido para o PSG na segunda rodada da fase de liga da Champions, antes da pausa para a Data Fifa, e vive um momento de instabilidade. Para o duelo neste sábado, Hansi Flick segue com alguns problemas no elenco. Isto porque, além de já não poder contar com Raphinha e Lamine Yamal, o treinador perdeu Lewandowski e Dani Olmo, lesionados, que se juntam a Fermín López e Gavi na lista de desfalques da equipe.

Como chega o Girona Por outro lado, o Girona faz um início de temporada preocupante e está na briga contra a zona de rebaixamento. O time é o 17º colocado, com seis pontos, mas vem de uma vitória por 2 a 1 sobre o Valencia. Mesmo com poucos pontos somados até o momento, o Girona não perde há três partidas, com dois empates antes da vitória sobre os Morcegos. No entanto, o técnico Miguel Sánchez também precisa lidar com alguns desfalques. Iván Martín, suspenso, é a baixa mais recente. Além disso, Francés, Donny van de Beek, Juan Carlos e David López seguem em recuperação de suas respectivas lesões.