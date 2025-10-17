Atraso de patrocinadora: Inter adota cautela, e Grêmio estuda rescisão

Enquanto Colorado aceita justificativa da empresa e aguarda até segunda, rival adota tom mais duro e não descarta quebra de contrato / Crédito: Jogada 10

O atraso no pagamento da patrocinadora máster, a Alfa Bet, gerou reações distintas na dupla Gre-Nal. O Internacional adotou uma postura de cautela e estabeleceu a próxima segunda-feira (20) como novo prazo para a empresa quitar a parcela. A diretoria colorada recebeu uma sinalização de que a parceira normalizará a situação e mantém um tom de conciliação. As informações são do portal ge. Assim sendo, a patrocinadora justificou o atraso com uma mudança em seu quadro de sócios, o que teria afetado o fluxo de pagamentos. O Inter se mostrou compreensivo com a questão. Mesmo atravessando uma situação financeira delicada, a gestão do clube entendeu a justificativa e aguarda a formalização do novo acordo societário da empresa para que o repasse ocorra.