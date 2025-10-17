Atraso de patrocinadora: Inter adota cautela, e Grêmio estuda rescisão

Atraso de patrocinadora: Inter adota cautela, e Grêmio estuda rescisãoEnquanto Colorado aceita justificativa da empresa e aguarda até segunda, rival adota tom mais duro e não descarta quebra de contrato
O atraso no pagamento da patrocinadora máster, a Alfa Bet, gerou reações distintas na dupla Gre-Nal. O Internacional adotou uma postura de cautela e estabeleceu a próxima segunda-feira (20) como novo prazo para a empresa quitar a parcela. A diretoria colorada recebeu uma sinalização de que a parceira normalizará a situação e mantém um tom de conciliação. As informações são do portal ge.
Assim sendo, a patrocinadora justificou o atraso com uma mudança em seu quadro de sócios, o que teria afetado o fluxo de pagamentos. O Inter se mostrou compreensivo com a questão. Mesmo atravessando uma situação financeira delicada, a gestão do clube entendeu a justificativa e aguarda a formalização do novo acordo societário da empresa para que o repasse ocorra.
O rival, contudo, trata a situação de forma diferente. O Grêmio, que também não recebeu a parcela, adota uma postura mais rígida nos bastidores e não descarta uma rescisão contratual. A falta do repasse teve um impacto mais imediato no cofre gremista, que precisou recorrer a um empréstimo para quitar a folha salarial. O Inter, por outro lado, garante que pagou os salários e direitos de imagem em dia na semana passada.
Oficializado em fevereiro, o acordo com a Alfa Bet representa o maior patrocínio da história da dupla Gre-Nal. O contrato de três anos prevê um pagamento anual de R$ 50 milhões para cada clube, o que significa um repasse mensal de aproximadamente R$ 4,16 milhões. O cumprimento do novo prazo é fundamental para a manutenção da parceria, especialmente sob a ótica colorada.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.