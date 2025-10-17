Atlético x Grêmio, pelo Brasileirão Sub-17: onde assistir, escalações e arbitragem

Tricolor goleou o Galo na partida da final da competição e pode perder até por dois gols que levanta a inédita taça para o clube

Atlético e Grêmio se enfrentam pela grande final Campeonato Brasileiro Sub-17, neste sábado (18), às 11h, na Arena MRV, em Belo Horizonte. A equipe tricolor fez o dever de casa no jogo de ida e aplicou uma goleada por 4 a 1 sobre o Galo e podem até perder por dois gols que lenvatam a taça pela primeira vez. Com isso, o título da competição está bem encaminhado. Do outro lado, os mineiros, assim, terão que correr muito para tirar a diferença e contam com o poderio ofensivo para tentar surpreender os adversários.

Como chega o Atlético

Os garotos do Atlético tem uma missão complicada neste sábado ao ter que tirar uma diferença de três gols para levar para pênalti. Para isso, terá que acionar o seu ataqu que marcou em todos os jogos que disputou na competição até aqui. O Galo, aliás, conta com apenas o desfalque de Samuel Deus, que foi expulso na partida de ida do confronto.. Ele deu um carrinho em João Borne, à frente da área, e evitou que o meia entrasse na área em condição de marcar.

Assim como seu adversário, o Atlético também quer levantar a taça do Brasileirão Sub-17 pela primeira vez. Esta já é sua melhor campanha na competição, pois não havia chegado a uma decisão em nenhuma das edições anteriores.

Como chega o Grêmio

O Grêmio chegou à final após eliminar o Palmeiras, melhor colocado na fase de pontos corridos, nos pênaltis. Assim, o Tricolor Gaúcho empatou por 1 a 1 no tempo normal e levou a decisão para as penalidades e venceu por 4 a 3. Depois disso, a gurizada tricolor goleou o Atlético por 4 a 1 e encaminhou a conquista inédita.

O Tricolor, aliás, busca seu primeiro título na história do torneio. Em 2022, a equipe foi vice-campeã, liderada por Lucas Caniggia (hoje no Botafogo). Na ocasião, os gaúchos foram superados pelo Palmeiras.