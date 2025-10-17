Atlético-GO x Vila Nova: onde assistir, escalações e arbitragem

Em clássico goiano, o Dragão busca encerrar a má fase contra o rival Tigre, que defende uma longa invencibilidade e ainda sonha com o G4 / Crédito: Jogada 10

A 33ª rodada da Série B do Brasileirão será palco de um grande clássico goiano. Neste sábado (18), o Atlético-GO recebe o Vila Nova às 16h (horário de Brasília). Separados por apenas dois pontos na tabela, os rivais se enfrentam em um jogo que pode ser decisivo para as pretensões de ambos na reta final. O duelo opõe equipes em momentos bem distintos. O Atlético-GO, com 45 pontos, vem de duas derrotas seguidas e precisa da vitória para manter vivo o sonho distante do acesso. Já o Vila Nova, com 43 pontos, não perde há cinco jogos e quer aproveitar o bom momento para, quem sabe, engatar uma arrancada final rumo ao G4.

Onde assistir A partida entre Atlético-GO e Vila Nova, pela 33ª rodada da Série B, terá transmissão ao vivo no Disney+. Como chega o Atlético-GO O Atlético-GO chega para o clássico pressionado por uma sequência de resultados ruins. A equipe rubro-negra vem de duas derrotas consecutivas. Esses tropeços, aliás, complicaram a situação do time na briga pelo acesso, deixando o Dragão a sete pontos do G4. Agora, vencer o rival em casa é a única opção para seguir sonhando. O técnico Rafael Lacerda tem um provável desfalque para escalar a equipe. O lateral-direito Dudu, que se recupera de uma lesão muscular, não deve ter condições de jogo. Com isso, o treinador terá que fazer uma adaptação no setor para este confronto decisivo. Como chega o Vila Nova O Vila Nova chega para o jogo com a confiança em alta, vivendo uma fase muito melhor que a do rival. A equipe colorada não perde há cinco partidas na Série B. Com isso, o time comandado por Umberto Louzer ainda sonha com uma arrancada final para brigar por uma vaga na primeira divisão.