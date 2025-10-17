Aston Villa vai barrar torcedores israelenses em jogo da Liga Europa

Após consultar as autoridades responsáveis pela segurança do estádio, o clube recomendou à Uefa que proíba a presença da torcida visitante.

O Aston Villa confirmou nesta quinta-feira que enfrentará o Maccabi Tel Aviv com portões fechados para torcedores israelenses. A partida, válida pela quarta rodada da fase de grupos da Liga Europa, está marcada para o dia 6 de novembro, em Birmingham.

Em comunicado oficial, o Aston Villa informou que mantém diálogo com o Maccabi Tel Aviv e com as autoridades locais. “A segurança dos torcedores e dos moradores é a principal prioridade”, destacou a nota.

A polícia da região de West Midlands classificou o confronto como potencialmente perigoso e alertou para o risco de manifestações em apoio à Palestina nos arredores do estádio.

Nesta semana, protestos e confrontos também marcaram a partida entre Itália e Israel, válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Após duas rodadas da Liga Europa, o Aston Villa ocupa a quarta posição do grupo, com seis pontos, cinco a mais que o Maccabi Tel Aviv, que está em último lugar.