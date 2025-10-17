Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Aston Villa vai barrar torcedores israelenses em jogo da Liga Europa

Aston Villa vai barrar torcedores israelenses em jogo da Liga Europa

Clube inglês recomenda à Uefa restrição por motivos de segurança; polícia teme protestos pró-Palestina durante partida
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Aston Villa confirmou nesta quinta-feira que enfrentará o Maccabi Tel Aviv com portões fechados para torcedores israelenses. A partida, válida pela quarta rodada da fase de grupos da Liga Europa, está marcada para o dia 6 de novembro, em Birmingham.

Após consultar as autoridades responsáveis pela segurança do estádio, o clube recomendou à Uefa que proíba a presença da torcida visitante.

Em comunicado oficial, o Aston Villa informou que mantém diálogo com o Maccabi Tel Aviv e com as autoridades locais. “A segurança dos torcedores e dos moradores é a principal prioridade”, destacou a nota.

A polícia da região de West Midlands classificou o confronto como potencialmente perigoso e alertou para o risco de manifestações em apoio à Palestina nos arredores do estádio.

Nesta semana, protestos e confrontos também marcaram a partida entre Itália e Israel, válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Após duas rodadas da Liga Europa, o Aston Villa ocupa a quarta posição do grupo, com seis pontos, cinco a mais que o Maccabi Tel Aviv, que está em último lugar.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional uefa

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar