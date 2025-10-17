Artilheiro brilha, e Benfica avança na Taça de Portugal

Artilheiro brilha, e Benfica avança na Taça de PortugalAtacante Pavlidis foi o grande nome da vitória dos Encarnados ao anotar dois gols no 2 a 0 sobre o Chaves, fora de casa
O Benfica avançou de fase na Taça de Portugal. Nesta sexta-feira (17), os Encarnados não tiveram problemas para vencer o Chaves, da Segunda Divisão do país, por 2 a 0, no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira. O artilheiro Pavlidis marcou os dois gols da partida.
Agora, o Benfica volta a campo na terça-feira (21), quando visita o Newcastle, às 16h (de Brasília), pela terceira rodada da fase de liga da Champions. Já o Chaves encara o Académico de Viseu, fora de casa, às 11h30 de sábado (25), pela Segunda Divisão Portuguesa.
O primeiro tempo foi bastante truncado em Chaves. O time da casa, recheado de reservas, não conseguia se livrar da marcação do Benfica, que roubava algumas bolas no campo de ataque e tinha problemas na transição. Além disso, era burocrático no avanço ao ataque.
O jogo ficou concentrado praticamente todo no meio de campo. Apesar disso, o Benfica saiu na frente logo aos sete minutos com o artilheiro Pavlidis, que acertou bonito chute de fora da área. O atacante teve uma outra chance, mas isolou. O time da casa, por sua vez, não criou oportunidade na primeira etapa.
A partida seguia com suas ações concentradas longe das metas. De fora da área, Barrenechea finalizou para boa defesa do goleiro. No contragolpe, o Chaves quase empatou, mas parou no goleiro Samuel Soares. O jogo ficou mais animado, e Gudzulic defendeu chute de Pavlidis.
O goleiro do Chaves passou a aparecer mais na partida. Aos 30, ele defendeu boa cabeçada de Barrenechea. No entanto, ele nada pôde fazer em novo chute de Pavlidis da entrada da área, que morreu no cantinho: 2 a 0 Benfica e classificação assegurada à próxima fase da Taça de Portugal.