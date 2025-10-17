Arrascaeta comenta provável renovação com o Flamengo

Craque também fala da relação com Filipe Luís e sobre questões físicas; veja principais pontos da entrevista ao "MengoCast" / Crédito: Jogada 10

O meia de Arrascaeta comentou sua provável renovação com o Flamengo, que encontra-se em fase final de negociação. Nesta sexta-feira (17/10), em entrevista ao “MengoCast”, da Flamengo TV, o craque pincelou também outros assuntos, como sua condição física e a relação que mantém com o técnico Filipe Luís. O uruguaio, afinal, possui a expectativa de ainda melhorar com o passar dos anos. Segundo o próprio, acredita estar em sua melhor versão. São 19 gols e 14 assistências na atual temporada pelo Mengão.

"Pode ser (estar na melhor versão). Eu já tive fases muito boas em que me sentia muito bem, mas não sei se alcancei meu patamar máximo. Não me coloco um limite. Espero cada vez tentar estar melhor. Espero que os próximos anos sejam ainda melhores", disse. Arrascaeta relembra lesão Arrascaeta, então, lembrou do ano de 2024, quando atuou com lesão no menisco e sentiu a reta final da temporada. Posteriormente, realizou artroscopia para resolver a lesão no joelho, o que o fez "sair atrás" do resto dos companheiros na pré-temporada deste ano. "Tudo passa por estar bem fisicamente. Acredito que esse é o principal e fundamental. No ano passado, quando eu estava com uma lesão no menisco e acabei jogando os últimos jogos do Brasileirão e da Copa do Brasil lesionado, parei para fazer uma artroscopia. Foi fundamental. Sabia que ia começar o ano um pouco mais atrás do que meus companheiros e que seria difícil. Aqui sempre querem resultados e tem que estar o mais alto possível. Sabia que teria que lutar, que falariam que não conseguiria jogar, que já não era mais o mesmo. São coisas que escuto, mas não entram em mim . Já me conheço, trabalhei muito nas férias para chegar o mais rápido possível ao 100%. Sabia que era questão de tempo"

Relação com o técnico do Flamengo Na entrevista, Arrascaeta também detalhou sua relação com Filipe Luís, antigo companheiro e atual treinador. Ele revelou uma conversa que ambos tiveram antes mesmo de Filipinho virar o técnico da equipe profissional do Flamengo. “Antes de começar a treinar no principal, ele foi lá em casa. Começamos a falar primeiro do extracampo, depois do grupo. Ele disse que estava chegando como treinador, mas queria separar a parte profissional dos amigos. E eu falei a ele: “Fili, se você vir que eu não estou pronto para jogar, não vou ficar bravo com você. Sei que se não jogo é por culpa minha e não sua”. Foi uma das coisas que ficou clara entre nós e o melhor que ele poderia fazer era falar com os amigos”, detalhou o craque. Por fim, o craque falou também de sua renovação com o Flamengo, que está prestes a sair. Sem muitas palavras, Arrascaeta afirmou, dessa forma, que a negociação está em “fase final”.