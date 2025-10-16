Vojvoda destaca melhor atuação do Santos e vê evolução após vitória: “Melhor partida”

Treinador elogia intensidade e poder ofensivo do time em clássico na Vila Belmiro pela 28ª rodada do Brasileirão / Crédito: Jogada 10

O técnico Juan Pablo Vojvoda deixou a Vila Belmiro satisfeito após o Santos vencer o Corinthians por 3 a 1, nesta quarta-feira (15), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o treinador argentino, a atuação do Peixe foi a melhor desde que ele assumiu o comando da equipe. O time mostrou intensidade, organização e eficiência, dominando amplamente o rival na primeira etapa e conquistando uma vitória convincente diante de sua torcida. Durante a entrevista coletiva, Vojvoda destacou que o Santos vem mostrando sinais claros de evolução nas últimas rodadas, mas que o desempenho contra o Corinthians foi o mais completo até agora:

“Se viu uma evolução do time aqui na Vila Belmiro. Contra o Galo e o Bragantino fizemos boas partidas. Hoje foi a melhor. A primeira parte foi muito boa.” Ainda segundo o treinador, a equipe soube transformar volume ofensivo em efetividade, algo que vinha faltando em duelos anteriores. Vojvoda elogia o comportamento da equipe O técnico também elogiou o comportamento dos jogadores e a postura ofensiva adotada desde os primeiros minutos. Vojvoda reforçou que o trabalho nos treinos tem como foco principal aprimorar a criação de jogadas e a finalização. “Estamos trabalhando nisso. Eu falo com os jogadores que é preciso continuar acreditando, criando chances e caprichar no último terço do campo”, explicou.

Para o comandante, a filosofia do clube exige uma equipe agressiva e disposta a atuar no campo adversário. Além do ataque, o argentino ressaltou a importância do equilíbrio tático e da solidez defensiva para sustentar o estilo intenso que o Santos busca. “Sinto aqui, e me exigem muito, um time que ataque, que jogue no campo adversário. Mas em determinados momentos temos que saber defender também”, pontuou.