Vitória x Bahia, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Nesta quinta-feira (16), Vitória e Bahia se enfrentam no Barradão, às 21h30 (de Brasília), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os times possuem objetivos distintos na competição, mas em um clássico como o Ba-Vi, o favoritismo não entra em campo. Essa será a 30ª partida seguida sem a torcida visitante, por determinação das autoridades, dentre elas a Polícia Militar e o Ministério Público-BA. Portanto, o estádio estará todo em vermelho e preto. No primeiro turno, o Tricolor venceu por 2 a 1.

A Voz do Esporte, como de praxe, acompanha as emoções do clássico, ao vivo, a partir de 20h. Cesar Tavares já anunciou em suas redes sociais que narra o embate. Leticia D’Almeida assume o microfone dos comentários do Ba-Vi. Por fim, Pedro Rigoni garante as melhores reportagens.