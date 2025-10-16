Vitória aciona Grêmio na CBF por dívida de Wagner Leonardo

Desse modo, a questão agora sai da esfera dos clubes e passa para a mediação da principal entidade do futebol brasileiro. A venda total, selada em fevereiro, foi a maior da história do Rubro-Negro, atingindo 4,5 milhões de dólares, ou R$ 26 milhões na época. A notificação formal não chegou ao Grêmio, segundo informa a diretoria gaúcha.

A transferência do zagueiro Wagner Leonardo do Vitória para o Grêmio ganhou um novo capítulo. O clube baiano decidiu acionar o rival gaúcho na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), órgão vinculado à CBF. A razão para a medida é uma dívida referente a uma das parcelas da negociação onde segundo a diretoria do Leão, o Grêmio deixou de pagar um montante de 500 mil dólares, valor que corresponde a aproximadamente R$ 2,7 milhões na cotação atual.

Antes de sua controversa saída, contudo, o jogador era uma figura central e amplamente respeitada no Barradão. Wagner Leonardo chegou ao Vitória em 2023 e rapidamente se consolidou como uma liderança técnica e anímica. Consequentemente, ele assumiu a braçadeira de capitão e se tornou titular absoluto da equipe. Sua importância foi fundamental nas campanhas que marcaram a reabilitação do clube no cenário nacional.

O zagueiro foi um dos pilares nas conquistas da Série B de 2023, que garantiu o retorno à elite, e do Campeonato Baiano de 2024. Ao longo de sua passagem, o defensor acumulou 97 partidas oficiais, nas quais marcou 11 gols e contribuiu com uma assistência, números expressivos para sua posição. Sua performance em campo o transformou em uma referência para o time e para a torcida.

Ida para o Grêmio acaba com idolatria no Barradão

No entanto, a relação de idolatria se desfez de maneira abrupta. O ponto de ruptura ocorreu durante a apresentação oficial do zagueiro no Grêmio. Na ocasião, Wagner Leonardo declarou que estava “de volta a um clube grande”, uma fala que foi, sem dúvida, interpretada pelos torcedores do Vitória como um ato de menosprezo à história do Leão. A reação foi imediata e extremamente negativa nas redes sociais.

O ressentimento se materializou de forma hostil em março, quando o Grêmio visitou o Barradão pela sexta rodada do Brasileirão deste ano. Nesse reencontro, o zagueiro foi recebido com intensas vaias e gritos de “judas” a cada vez que tocava na bola, evidenciando a profunda mágoa deixada por sua declaração. Aquele episódio selou o fim de sua conexão com a torcida que antes o apoiava incondicionalmente.