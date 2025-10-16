Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vitória aciona Grêmio na CBF por dívida de Wagner Leonardo

Clube baiano cobra parcela de R$ 2,7 milhões referente à venda do zagueiro e recorre à Câmara Nacional de Resolução de Disputas
A transferência do zagueiro Wagner Leonardo do Vitória para o Grêmio ganhou um novo capítulo. O clube baiano decidiu acionar o rival gaúcho na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), órgão vinculado à CBF. A razão para a medida é uma dívida referente a uma das parcelas da negociação onde segundo a diretoria do Leão, o Grêmio deixou de pagar um montante de 500 mil dólares, valor que corresponde a aproximadamente R$ 2,7 milhões na cotação atual.

Desse modo, a questão agora sai da esfera dos clubes e passa para a mediação da principal entidade do futebol brasileiro. A venda total, selada em fevereiro, foi a maior da história do Rubro-Negro, atingindo 4,5 milhões de dólares, ou R$ 26 milhões na época. A notificação formal não chegou ao Grêmio, segundo informa a diretoria gaúcha.

Antes de sua controversa saída, contudo, o jogador era uma figura central e amplamente respeitada no Barradão. Wagner Leonardo chegou ao Vitória em 2023 e rapidamente se consolidou como uma liderança técnica e anímica. Consequentemente, ele assumiu a braçadeira de capitão e se tornou titular absoluto da equipe. Sua importância foi fundamental nas campanhas que marcaram a reabilitação do clube no cenário nacional.

O zagueiro foi um dos pilares nas conquistas da Série B de 2023, que garantiu o retorno à elite, e do Campeonato Baiano de 2024. Ao longo de sua passagem, o defensor acumulou 97 partidas oficiais, nas quais marcou 11 gols e contribuiu com uma assistência, números expressivos para sua posição. Sua performance em campo o transformou em uma referência para o time e para a torcida.

Ida para o Grêmio acaba com idolatria no Barradão

No entanto, a relação de idolatria se desfez de maneira abrupta. O ponto de ruptura ocorreu durante a apresentação oficial do zagueiro no Grêmio. Na ocasião, Wagner Leonardo declarou que estava “de volta a um clube grande”, uma fala que foi, sem dúvida, interpretada pelos torcedores do Vitória como um ato de menosprezo à história do Leão. A reação foi imediata e extremamente negativa nas redes sociais.

O ressentimento se materializou de forma hostil em março, quando o Grêmio visitou o Barradão pela sexta rodada do Brasileirão deste ano. Nesse reencontro, o zagueiro foi recebido com intensas vaias e gritos de “judas” a cada vez que tocava na bola, evidenciando a profunda mágoa deixada por sua declaração. Aquele episódio selou o fim de sua conexão com a torcida que antes o apoiava incondicionalmente.

Por fim, apesar do imbróglio nos bastidores, Wagner Leonardo conseguiu se firmar no time gaúcho. Atualmente, o zagueiro é peça frequente nas escalações do Grêmio, somando 36 jogos disputados, sendo 33 deles na condição de titular.

