Vitor Roque se destaca no segundo semestre e comanda Palmeiras

Vitor Roque brilhou mais uma vez pelo Palmeiras. Autor de dois gols na goleada por 5 a 1 sobre o Bragantino, nesta quarta-feira (15), no Allianz Parque, pela 28ª rodada do Brasileirão, o atacante deu sequência ao bom momento. Dessa forma, chegou a 17 participações em gols no segundo semestre, líder no quesito entre os jogadores da Série A.

O Palmeiras saiu atrás com gol de pênalti de Jhon Jhon e precisou reagir. Ainda no primeiro tempo, Bruno Fuchs empatou. Na etapa final, começou o show de Vitor Roque. Afinal, ele mesmo fez o gol da virada. Depois, fez um belo corta-luz para Felipe Anderson marcar. Por fim, Flaco Lopez aproveitou rebote do Tigrinho e fez o quarto, enquanto o camisa 9 fechou a goleada.