Trio argentino assume protagonismo no Santos enquanto Neymar se recupera

Rollheiser, Barreal e Lautaro Díaz somam cinco dos oito gols do Peixe na era Vojvoda e lideram o setor ofensivo durante a ausência do camisa 10

Desde a chegada do técnico argentino, o Peixe balançou a rede oito vezes e cinco desses gols saíram justamente dos pés do trio. A vitória por 3 a 1 sobre o Corinthians , na quarta-feira (15), na Vila Belmiro, pela 28ª rodada do Brasileirão, reforçou o bom momento dos hermanos.

O Santos parece ter encontrado novas referências ofensivas sob o comando de Juan Pablo Vojvoda. O trio argentino formado por Rollheiser, Barreal e Lautaro Díaz vem se destacando nas últimas rodadas e, até aqui, tem sido peça-chave para sustentar o time enquanto Neymar segue fora por lesão.

Diante do maior rival, Barreal marcou um golaço ainda no primeiro tempo, ampliando o placar para 2 a 0. Na etapa final, Rollheiser converteu pênalti e fechou o marcador, garantindo a segunda vitória de Vojvoda no comando. Curiosamente, ambas em clássicos, já que a primeira aconteceu diante do São Paulo, também na Vila.

Lautaro Díaz, por sua vez, vem sendo decisivo em outros jogos. Afinal, ele marcou nos empates contra Red Bull Bragantino (2 a 2) e Grêmio (1 a 1). Barreal também balançou as redes diante do time de Bragança Paulista e, com sete gols, é o artilheiro santista no Campeonato Brasileiro.

Além dos argentinos, Zé Rafael (contra o Corinthians), Guilherme (diante do São Paulo) e Tiquinho Soares (frente ao Atlético-MG) também contribuíram com gols na nova fase alvinegra.

Trabalho para recuperar Neymar

Enquanto o trio brilha, Neymar segue em recuperação de uma lesão, ainda sem condições de voltar aos gramados. O camisa 10, que acompanhou o clássico da tribuna, deve retornar apenas em novembro. A comissão técnica adota cautela para evitar riscos de recaída, mesmo com o time ainda na luta contra a zona de rebaixamento.