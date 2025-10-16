Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Traição nas arquibancadas termina com cena inusitada na Ilha do Retiro; vídeo

O flagra que viralizou nas redes sociais ocorreu durante o empate em 1 a 1 entre Sport e Ceará, nessa quarta-feira (15), pelo Brasileirão
Uma cena inusitada nas arquibancadas da Ilha do Retiro dividiu atenções dos torcedores durante a partida entre Sport e Ceará, na noite da última quarta-feira (15). Registrado por um rubro-negro presente nas cadeiras sociais do estádio, o episódio envolveu em caso de traição com final ainda mais excêntrico do que a descoberta em si.

O vídeo viralizado nas redes registrou o exato momento em que uma mulher flagrou seu companheiro ao lado da amante nas cadeiras da Ilha do Retiro. No vídeo, a torcedora do Sport se aproxima do casal e confronta o homem com ironia: “É para olhar mesmo. Para vem quem é você”, dizia em meio aos aplausos sarcásticos à cena.

A mulher segue confrontando-o enquanto outros torcedores passam a prestar atenção no episódio. Em outro momento, ela anuncia o fim do relacionamento e desfere tapas no companheiro. Mas não parou por ai, e a repercussão se tornou ainda maior após a reação da moça à suposta amante.

Para você saber que ele é um ‘gaieiro’, entendeu? Ele não vai ficar só com você, não”, declarou diretamente à amante. Logo após o embate, as duas se unem e deixam juntas, caminhando lado a lado, o setor onde estavam em direção à saída do estádio. 

Vídeo

Recife é a terra da gaia mesmo não tem jeito! pic.twitter.com/9t1VnHsGvI

— Central do Nordestão (@centraldonezao) October 16, 2025

Empate e vaias na Ilha do Retiro

Em campo, o duelo entre Sport e Ceará, válido pela 28ª rodada do Brasileirão, terminou empatado em 1 a 1. A partida teve um primeiro tempo morno, mas ganhou ritmo eletrizante na etapa final. Pedro Raul abriu o placar para os visitantes, enquanto Igor Cariús deixou tudo igual quatro minutos depois. 

As duas equipes ainda tiveram chances claras nos minutos finais da partida, mas não conseguiram alterar o placar. O resultado provocou vaias e ainda mais descontentamento por parte dos rubro-negros, que lutam contra o rebaixamento nesta edição.

O Sport segue na última posição da tabela, com 17 pontos somados, enquanto o o Ceará ocupa o 10º lugar, com 35.

