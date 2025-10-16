Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Titularidade da meta do Internacional entra em discussão por falhas de Anthoni

Jovem goleiro assumiu a meta do Colorado com nova lesão de Rochet, mas há a chance de perder a posição para Ivan
Autor Jogada 10
Jogada 10 Autor
A comissão técnica do Internacional provavelmente debaterá qual a melhor decisão tomar a respeito da titularidade em sua meta na reta final da temporada. Tal cenário de indefinição passou a ser predominante pelos erros recentes de Anthoni. O camisa 24 acumulou falhas nos três gols e outros lances da derrota por 3 a 1 para o Mirassol, na última quarta-feira (15). Com a lesão de Rochet, dono da posição, a principal alternativa a ficar com a vaga é Ivan.

O arqueiro uruguaio, que tem status de titular absoluto, há pouco tempo passou por uma intervenção cirúrgica na mão esquerda pela contusão anterior que sofreu em um dos dedos. No caso, o procedimento ocorreu para a remoção de uma placa e alguns parafusos. Ao mesmo tempo, ele está em tratamento de um edema ósseo no pé esquerdo. Não há um prazo oficial emitido pelo Colorado para o retorno do camisa 1 à meta e nem sequer ainda na reta final desta temporada.

Possível disputa no gol pode ditar reta final do ano no Internacional

A expectativa é de que, em um primeiro momento, o técnico Ramón Díaz dê mais uma oportunidade a Anthoni. Na tentativa de retomar a confiança, exatamente no jogo contra o Sport, no próximo domingo (19). Isso porque o jovem goleiro conta com reputação positiva, nos períodos em que substituiu Rochet pelas suas performances positivas.

Entretanto, com o desempenho irregular do arqueiro de 23 anos, Ivan passa a ser uma possibilidade. A propósito, ele está no Internacional desde o começo do ano passado, com o intuito de ser a opção a Rochet. Apesar disso, o planejamento não se confirmou por uma grave lesão no joelho direito do camisa 12 exatamente em sua estreia em janeiro.

Pela longa recuperação, Ivan só voltou a ficar disponível na reta final da última temporada. Contudo, perdeu espaço e viu a ascensão de Anthoni como reserva imediato de Rochet. O possível cenário favorável para o camisa 12 é a abertura de uma disputa pela titularidade da meta do Colorado.

