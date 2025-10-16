Titularidade da meta do Internacional entra em discussão por falhas de Anthoni

Jovem goleiro assumiu a meta do Colorado com nova lesão de Rochet, mas há a chance de perder a posição para Ivan / Crédito: Jogada 10

A comissão técnica do Internacional provavelmente debaterá qual a melhor decisão tomar a respeito da titularidade em sua meta na reta final da temporada. Tal cenário de indefinição passou a ser predominante pelos erros recentes de Anthoni. O camisa 24 acumulou falhas nos três gols e outros lances da derrota por 3 a 1 para o Mirassol, na última quarta-feira (15). Com a lesão de Rochet, dono da posição, a principal alternativa a ficar com a vaga é Ivan. O arqueiro uruguaio, que tem status de titular absoluto, há pouco tempo passou por uma intervenção cirúrgica na mão esquerda pela contusão anterior que sofreu em um dos dedos. No caso, o procedimento ocorreu para a remoção de uma placa e alguns parafusos. Ao mesmo tempo, ele está em tratamento de um edema ósseo no pé esquerdo. Não há um prazo oficial emitido pelo Colorado para o retorno do camisa 1 à meta e nem sequer ainda na reta final desta temporada.