Thiago Silva marca no fim, Fluminense vence o Juventude e segue na briga pelo G6

Com o resultado, o Fluminense segue na sétima colocação, com 41 pontos, dois pontos do sexto colocado Botafogo. O Juventude, por sua vez, está na 19ª posição, com apenas 23 somados até o momento e segue na luta contra o rebaixamento. Agora, os times voltam a campo na segunda-feira (20), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor faz clássico contra o Vasco, às 19h30, também no Maracanã. O time jaconero, por sua vez, enfrenta o Bragantino, às 19h, no Alfredo Jaconi.

Foi no sufoco, mas o Fluminense conquistou uma vitória muito importante para as pretensões no Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira (16), o Tricolor venceu o Juventude por 1 a 0, no Maracanã, pela 28ª rodada da competição nacional. Thiago Silva, aos 52 minutos de jogo, marcou um gol de voleio para sacramentar o triunfo tricolor. A equipe carioca teve dificuldades na produção, enquanto o Papo realizou forte marcação, embora também tenha assustado os mandantes.

Baixa criatividade

O Fluminense, mesmo com a maior posse de bola, não conseguiu produzir tantas chances de gols e também passou por sustos. Em certos momentos, a equipe tricolor esteve afobada para iniciar as jogadas, o que resultou em erros. Lima, que foi acionado no lugar de Lucho Acosta, pouco contribuiu na armação de jogo. Com a forte marcação do adversário, o Flu tentou aproveitar os escanteios, porém sem grande êxito. Por outro lado, o Juventude assustou e teve o controle em alguns momentos. Em uma das oportunidades, Mancada chutou livre na segunda trave, e Fábio defendeu em dois tempos. No fim, tricolores vaiaram o time ao fim da primeira etapa.

Gol na bacia das almas

Na segunda etapa, a equipe tricolor melhorou ligeiramente, com duas chances logo no início. Porém, ficou nisso. Até os 15 minutos, o jogo continuou amarrado e carente de mais criatividade. O Fluminense não conseguiu se impor tecnicamente e tampouco na força. O time só foi assustar com a entrada de John Kennedy, construiu duas chances para o Tricolor. Do outro lado, o Juventude, com as entradas de Nenê e Ênio, apostaram nas jogadas aéreas, mas sem grandes sustos para os donos da casa.

Nos minutos finais, as equipes começaram a acelerar o jogo para tentar tirar o zero do placar. No Juventude, Giovanny colocou uma bola na trave e depois chutou com perigo. O Fluminense, entretanto, respondeu com Thiago Silva. Soteldo mandou a bola na direção do gol, e o zagueiro, que estava sem marcação, bateu na rede pelo lado de fora. Aos 52 minutos, o Tricolor aproveitou a bobeada de Jandrei. O goleiro demorou a cobrar o tiro de meta. Assim, o árbitro assinalou escanteio para a equipe carioca. A jogada deu origem ao gol de voleio de Thiago Silva, que garantiu a vitória dentro de casa.

Confusão no fim

Jogadores do Juventude, assim, ficaram inconformados com punição por demora de cobrança de Jandrei, aplicada momentos antes do gol. Elenco e comissão técnica, assim, se aglomeram em cima da equipe de arbitragem para reclamar e foram contidos por políciais militares no centro do campo.