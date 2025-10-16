Saúl treina à parte em reapresentação do Flamengo

Volante espanhol já soma duas partidas sem ir a campo por conta de dores no tornozelo esquerdo; Allan e De la Cruz, porém, treinam / Crédito: Jogada 10

O volante Saúl Ñíguez treinou à parte nesta quinta-feira (16/10), dia da reapresentação do Flamengo após vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo. Afinal, o espanhol ainda se recupera de dores no tornozelo esquerdo, que o tiraram das últimas duas partidas do Fla. Apesar de ter feito trabalho em campo, o jogador não se juntou aos companheiros, fazendo atividade individual. Por outro lado, segundo o “ge”, outros dois volantes, De la Cruz e Allan, treinaram sem limitações. Dessa forma, surgem como possíveis reforços para o jogo contra o Palmeiras, domingo (19/10), no Maracanã. Saúl, no entanto, segue como dúvida.