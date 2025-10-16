São Paulo é multado em quase R$ 500 mil pela Conmebol

Tricolor recebeu três penalidades por atraso no reinício da partida e uso de sinalizadores durante o jogo pela LDU, na Libertadores / Crédito: Jogada 10

O São Paulo recebeu três multas da Conmebol referentes à partida de volta das quartas de final da Libertadores contra a LDU, disputada no Morumbi. A soma dos valores chega a 90 mil dólares (aproximadamente R$ 488 mil, segundo a cotação desta quinta-feira). O clube ainda pode recorrer. A maior multa, de 50 mil dólares, foi aplicada ao técnico Hernán Crespo por infringir o artigo 5.1.11.6 do Manual de Clubes da Conmebol, que prevê responsabilidade por atraso no início ou recomeço da partida. O São Paulo também recebeu uma multa pelo mesmo artigo em 20 mil dólares.