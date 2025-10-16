São Paulo busca manter 100% contra gaúchos no Brasileirão diante do Grêmio

Tricolor venceu todos os clubes do Rio Grande do Sul no primeiro turno e tenta repetir o desempenho em Porto Alegre, mesmo com desfalques / Crédito: Jogada 10

O São Paulo volta a campo nesta quinta-feira (16), às 19h, para enfrentar o Grêmio, em Porto Alegre, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Hernán Crespo chega ao duelo com a meta de se reaproximar do G6. Para isso, tenta manter o 100% de aproveitamento contra equipes gaúchas na temporada No primeiro turno, o Tricolor paulista venceu os três confrontos contra equipes do Rio Grande do Sul. Superou o próprio Grêmio por 2 a 1 no Morumbi.com gols de Arboleda e André Silva, bateu o Juventude em Caxias do Sul por 1 a 0, com gol de Luciano, e levou a melhor sobre o Internacional, no Beira-Rio, também por 2 a 1.

Com os bons resultados, o São Paulo soma 100% de aproveitamento contra clubes gaúchos neste Brasileirão, mantendo uma escrita positiva que já se repete em outras temporadas. A equipe ocupa atualmente a oitava colocação, com 38 pontos, somando dez vitórias, oito empates e nove derrotas. Os desfalques Contudo, para o duelo em Porto Alegre, Crespo terá uma lista extensa de desfalques. Oscar segue em recuperação de uma lesão muscular na panturrilha esquerda, enquanto Pablo Maia cumpre suspensão por acúmulo de cartões amarelos. Luan e André Silva continuam no departamento médico. As laterais também preocupam: Cédric sofreu uma fratura no dedão do pé direito e está fora, assim como Enzo Díaz, que apresentou dores no quadril. O volante Bobadilla retorna de compromissos com a seleção paraguaia e se juntará ao elenco apenas no dia da partida. A boa notícia é o retorno de Rigoni, que cumpriu suspensão no clássico contra o Palmeiras e volta a ficar à disposição para o duelo.