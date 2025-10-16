Santos utiliza Pelé para provocar Corinthians após vitória no clássico

Peixe respondeu post do rival após triunfo com imagem do Rei do Futebol e de uma baleia destruindo um timão

Vitória em clássico, provocação nas redes e clima de rivalidade aceso. A sequência é conhecida. Foi exatamente o que aconteceu após o triunfo do Santos por 3 a 1 sobre o Corinthians, na noite desta quarta-feira (15), na Vila Belmiro, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Antes de a bola rolar, o perfil oficial do Corinthians havia publicado uma imagem de Rodrigo Garro com uma coroa ao fundo, em tom de provocação. A resposta veio poucas horas depois, com o Peixe repostando a arte e uma foto de Pelé, acompanhada da legenda.