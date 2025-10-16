Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Santos utiliza Pelé para provocar Corinthians após vitória no clássico

Peixe respondeu post do rival após triunfo com imagem do Rei do Futebol e de uma baleia destruindo um timão
Vitória em clássico, provocação nas redes e clima de rivalidade aceso. A sequência é conhecida. Foi exatamente o que aconteceu após o triunfo do Santos por 3 a 1 sobre o Corinthians, na noite desta quarta-feira (15), na Vila Belmiro, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Antes de a bola rolar, o perfil oficial do Corinthians havia publicado uma imagem de Rodrigo Garro com uma coroa ao fundo, em tom de provocação. A resposta veio poucas horas depois, com o Peixe repostando a arte e uma foto de Pelé, acompanhada da legenda.

“Só funciona deste jeito aqui”, escreveu o clube, em referência ao “Rei do Futebol”.

