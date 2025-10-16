Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Santos será investigado pelo Ministério da Fazenda por ação com patrocinadora

Clube divulgou promoção em que torcedores ganhavam ingresso para o clássico contra o Corinthians, na última quarta-feira
O Santos passará por um processo de investigação pela Subsecretaria de Monitoramento e Fiscalização da SPA (Secretaria de Prêmio e Apostas) do Ministério da Fazenda. A entidade vai apurar uma ação do Peixe com a 7kBet, patrocinadora master do clube. Afinal, o clube realizou promoção em que torcedores poderiam trocar um ingresso para o clássico contra o Corinthians se fizessem apostas na plataforma da operadora. A informação inicial é do “ge”.

Na ação divulgada pelo clube nas redes sociais, o torcedor deveria depositar ou utilizar R$ 70 de seu saldo em jogos on-line ou em apostas esportivas para ter direito a uma entrada para o jogo, disputado na Vila Belmiro na quarta-feira.

De acordo com a informação, a ação desrespeita a chamada portaria do “Jogo Responsável”. Ela veda que as empresas ofereçam bônus para a entrada de novos usuários ou ofertem vantagens que possam induzir o apostador ao jogo. Desta maneira, as punições incluem advertência, multas e cassação de autorização para operar, entre outras.

A 7kBet patrocina o Santos desde abril, com contrato de dois anos. O acordo renderá R$ 105 milhões ao clube. Além da presença na camisa, a marca da 7K é exibida nas placas de LED da Vila Belmiro, no tapete central e em um camarote exclusivo na Vila Belmiro.

