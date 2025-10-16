Santos será investigado pelo Ministério da Fazenda por ação com patrocinadora

O Santos passará por um processo de investigação pela Subsecretaria de Monitoramento e Fiscalização da SPA (Secretaria de Prêmio e Apostas) do Ministério da Fazenda. A entidade vai apurar uma ação do Peixe com a 7kBet, patrocinadora master do clube. Afinal, o clube realizou promoção em que torcedores poderiam trocar um ingresso para o clássico contra o Corinthians se fizessem apostas na plataforma da operadora. A informação inicial é do “ge”.

Na ação divulgada pelo clube nas redes sociais, o torcedor deveria depositar ou utilizar R$ 70 de seu saldo em jogos on-line ou em apostas esportivas para ter direito a uma entrada para o jogo, disputado na Vila Belmiro na quarta-feira.