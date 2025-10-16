Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Santos se empolga com Barreal e analisa exercer opção de compra

Com sete gols em 26 jogos, argentino agrada diretoria e clube estuda adquiri-lo em definitivo junto ao FC Cincinnati
Autor de um golaço na vitória sobre o Corinthians, Álvaro Barreal vive grande fase na Vila Belmiro. O jogador vem sendo parte importante do esquema tático de Vojvoda e conseguiu, enfim, se firmar no time titular. Assim, despertou o interesse do Santos em manter o jogador após o fim do empréstimo.

O clube paulista trabalha nos bastidores com a intenção de exercer a opção de compra prevista no acordo firmado com o FC Cincinnati, dos Estados Unidos. A avaliação interna é de que o desempenho do argentino de 25 anos tem sido satisfatório, com 7 gols e 1 assistência em 26 partidas nesta temporada.

O contrato de empréstimo vai até 31 de dezembro, e a compra definitiva do jogador ainda depende de negociação entre os clubes. O valor estipulado no acordo inicial é de 4 milhões de dólares (aproximadamente R$ 21,7 milhões). Entretanto, o Santos deve tentar reduzir a quantia junto ao clube norte-americano.

Revelado pelo Vélez Sarsfield, Barreal teve passagem pelo Cruzeiro antes de atuar nos Estados Unidos. Contudo, vem se consolidando como uma das peças importantes no ataque do Peixe na era Vojvoda.

