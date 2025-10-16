Santos se empolga com Barreal e analisa exercer opção de compra

Autor de um golaço na vitória sobre o Corinthians, Álvaro Barreal vive grande fase na Vila Belmiro. O jogador vem sendo parte importante do esquema tático de Vojvoda e conseguiu, enfim, se firmar no time titular. Assim, despertou o interesse do Santos em manter o jogador após o fim do empréstimo.

O clube paulista trabalha nos bastidores com a intenção de exercer a opção de compra prevista no acordo firmado com o FC Cincinnati, dos Estados Unidos. A avaliação interna é de que o desempenho do argentino de 25 anos tem sido satisfatório, com 7 gols e 1 assistência em 26 partidas nesta temporada.