Sampaoli defende Atlético: “Único time que se propôs a ganhar”

Treinador falou sobre suas escolhas para o clássico que terminou empatado, garantindo apenas um ponto para o Galo

O Atlético empatou em 1 a 1 com o Cruzeiro nesta quarta-feira (15), na Arena MRV, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro . Apesar do empate, o técnico Jorge Sampaoli elogiou o desempenho da equipe, que se manteve superior durante boa parte do confronto e aplicou um plano tático pensado para controlar o jogo.

Posse de bola, estratégia e linha defensiva do Atlético

Sampaoli ressaltou o domínio do Galo desde o início: “Eu acho, que desde o começo do jogo, o único time que se propôs a ganhar foi o Atlético. Contra 11 jogadores (do Cruzeiro), o primeiro tempo foi muito bom. Eles foram superados por nós. Com muitas chances, depois de um erro não forçado, nos levou a ter que virar o resultado”.

O treinador explicou a escolha da linha defensiva com cinco jogadores e a função de Gabriel Menino, garantindo cobertura defensiva e apoio ofensivo.

“Hoje, o plano era esse. Tratar de ter a possibilidade de confundir o rival, que pressiona muito, com diferentes saídas. Acho que fizemos isso bem e complicamos uma equipe que é muito agressiva, que é o Cruzeiro, muito bem trabalhada. (Os atletas) conseguiram encontrar jogadores livres com muita naturalidade”, completou Sampaoli.