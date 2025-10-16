Rodrigo Caetano ganhará homenagem com medalha Tiradentes

Iniciativa é do deputado Fred Pacheco (PMN), que destacou a contribuição do dirigente ao esporte nacional ao longo de mais de quatro décadas

A iniciativa é do deputado Fred Pacheco (PMN), que destacou a contribuição de Caetano ao esporte nacional ao longo de mais de quatro décadas de dedicação ao futebol. A data da cerimônia de entrega da medalha Tiradentes terá definição nos próximos dias pela presidência da Alerj.

Rodrigo Caetano, diretor executivo das seleções masculinas da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), ganhará a homenagem com a medalha Tiradentes, a mais alta comenda concedida pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). O projeto de resolução que concede a honraria foi aprovado nesta quarta-feira (15) pelos deputados da Casa.

Natural de Porto Alegre (RS), Caetano nasceu em 18 de fevereiro de 1970 e iniciou sua trajetória esportiva ainda na infância. Ele, aliás, iniciou sua carreira executiva em 2005, no departamento de base do Grêmio. Com o bom desempenho, foi para o No Vasco, ele destacou-se pela reestruturação do elenco após o rebaixamento de 2009. Além disso, conquistou a Copa do Brasil de 2011.

Depois disso, Rodrigo Caetano assumiu a direção de futebol do Fluminense, onde participou da montagem do elenco campeão carioca e brasileiro de 2012. Mais tarde, integrou a diretoria do Flamengo na gestão de Eduardo Bandeira de Mello, período de reequilíbrio financeiro e reorganização administrativa.

Além disso, o dirigente também teve passagens por Internacional e Atlético-MG. No clube mineiro, ele conquistou o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e o tricampeonato mineiro em 2021. Atualmente, como diretor executivo das seleções masculinas da CBF, Rodrigo coordena as áreas técnica e administrativa das equipes nacionais, participando ativamente do processo de modernização da entidade.