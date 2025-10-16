Rodrigo Caetano explica escolha da Seleção por amistosos contra africanos

Executivo dá novos detalhes sobre opção por jogos contra Senegal e Tunísia, em novembro, na Europa

Pouco após a CBF confirmar novos amistosos da Seleção Brasileira , o coordenador executivo Rodrigo Caetano explicou o planejamento do Brasil para os compromissos, marcados para novembro, na Europa. Os adversários, afinal, serão os africanos Senegal e Tunísia, na próxima Data Fifa.

Em declaração ao site oficial da CBF nesta quinta-feira (16/10), Caetano revelou que a Seleção busca enfrentar escolas diferentes como preparação para a Copa do Mundo de 2026.

“Dentro do nosso planejamento de enfrentar escolas diferentes de futebol, queríamos pegar duas seleções distintas do continente africano. Senegal é uma seleção tradicional, acabou de conquistar a vaga para a Copa do Mundo. Tem um futebol de muita força e habilidade”, afirmou. Senegal chegou às oitavas da última Copa do Mundo, no Catar, caindo para a Inglaterra por 3 a 0.

O executivo seguiu, dando mais detalhes, então, sobre o embate contra os tunisianos. O país disputou a Copa do Mundo de 2022, terminando em terceiro lugar no Grupo D, em chave que também tinha Dinamarca, Austrália e França.