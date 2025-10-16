Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Rodrigo Caetano explica escolha da Seleção por amistosos contra africanos

Executivo dá novos detalhes sobre opção por jogos contra Senegal e Tunísia, em novembro, na Europa
Pouco após a CBF confirmar novos amistosos da Seleção Brasileira, o coordenador executivo Rodrigo Caetano explicou o planejamento do Brasil para os compromissos, marcados para novembro, na Europa. Os adversários, afinal, serão os africanos Senegal e Tunísia, na próxima Data Fifa.

Em declaração ao site oficial da CBF nesta quinta-feira (16/10), Caetano revelou que a Seleção busca enfrentar escolas diferentes como preparação para a Copa do Mundo de 2026.

LEIA MAIS: Mais nomes do Brasil em novembro e amistoso no Maracanã estão nos planos da Seleção

“Dentro do nosso planejamento de enfrentar escolas diferentes de futebol, queríamos pegar duas seleções distintas do continente africano. Senegal é uma seleção tradicional, acabou de conquistar a vaga para a Copa do Mundo. Tem um futebol de muita força e habilidade”, afirmou. Senegal chegou às oitavas da última Copa do Mundo, no Catar, caindo para a Inglaterra por 3 a 0.

O executivo seguiu, dando mais detalhes, então, sobre o embate contra os tunisianos. O país disputou a Copa do Mundo de 2022, terminando em terceiro lugar no Grupo D, em chave que também tinha Dinamarca, Austrália e França.

“Já a Tunísia representa a escola da África Mediterrânea, com equipes mais leves e velozes. São duas seleções fortes e que exigirão bastante da nossa equipe”, discorreu.

O jogo contra Senegal será no dia 15 de novembro, às 13h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres (ING). Três dias mais tarde, a Seleção enfrenta a Tunísia, no Decathlon Stadium, em Lille (FRA) – a bola rola às 16h30. A CBF também já confirmou, aliás, que o Brasil disputará outros amistosos em março de 2026, desta vez contra seleções europeias.

