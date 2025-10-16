Real Madrid desembolsa cerca de R$ 27 milhões com carros de luxo para jogadores

Clube espanhol presenteia atletas e técnico há quatro anos seguidos com um modelo novo da marca BMW; Quatro brasileiros estão na equipe / Crédito: Jogada 10

De novo! O Real Madrid, pelo quarto ano seguido, deixou os jogadores escolherem modelos de luxo de carro da marca BMW para utilizar ao longo da temporada. O clube divulgou nesta quinta-feira (16), as imagens dos atletas com os carros escolhidos. Todo ano, os atletas e o treinador do clube merengue ganham um novo lançamento da marca. Assim, o Real Madrid desembolsou cerca de R$27 milhões na cotação atual. Assim, cada jogador ficou com, em média, um veículo de R$1,18 milhão em sua garagem. Dessa forma, os atletas do clube espanhol puderam escolher entre seis modelos, de acordo com o jornal Marca: M5, XM, i7 M70, i5, ix60, i4 M60.

O i7, sedã totalmente elétrico, que tem o valor inicial de R $1.373.950, sem contar com as personalizações, foi o modelo escolhido por três brasileiros que atuam no Real Madrid. Vini Jr, Endrick e Militão. Além deles, o carro também foi a escolha de Mbappé, Carvajal, Rudiger, Carreras e o técnico Xabi Alonso. A maioria preferiu a cor preta para o veículo, mas o zagueiro brasileiro optou por um modelo branco. Outras escolhas Rodrygo, outro brasileiro que defende o clube espanhol, optou pelo modelo XM, um SUV híbrido, que custa 180 mil euros, algo em torno de R$1,14 milhão na cotação atual. Ele também foi a escolha de Bellingham, Mendy, Fran Garcia, Brahim Díaz, Valverde, Huijsen, Ceballos e Tchouameni. Camavinga e Trent Alexander-Arnold, escolheram o modelo ix60, que tem valor a partir de R$1.44.950. Por fim, Gonzalo García optou por um i5, que tem valor inicial de R$795.950, Lunin pelo M5, que custa R$663.850 e Mastantuono escolheu o i4, com valor de R$675.959.