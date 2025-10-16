Real Madrid avalia mudança histórica

Florentino Pérez pode abrir espaço para investidores externos e encerrar 123 anos de controle exclusivo dos sócios / Crédito: Jogada 10

O Real Madrid pode estar próximo de uma mudança histórica no clube. De acordo com informações divulgadas pelo ‘The Athletic’, nesta quinta-feira (16), Florentino Pérez e a diretoria merengue estudam abrir o clube para investidores externos. Dessa maneira, caso a ideia vá adiante, os sócios deixarão de ser os únicos donos do time. LEIA MAIS: Kluivert é demitido da seleção da Indonésia após não garantir vaga na Copa do Mundo