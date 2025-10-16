Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Real Madrid avalia mudança histórica

Florentino Pérez pode abrir espaço para investidores externos e encerrar 123 anos de controle exclusivo dos sócios
O Real Madrid pode estar próximo de uma mudança histórica no clube. De acordo com informações divulgadas pelo ‘The Athletic’, nesta quinta-feira (16), Florentino Pérez e a diretoria merengue estudam abrir o clube para investidores externos. Dessa maneira, caso a ideia vá adiante, os sócios deixarão de ser os únicos donos do time.

Mesmo sendo o único clube de futebol a ultrapassar a marca de 1 bilhão de euros em receitas, a cúpula merengue acredita que precisa de mais recursos para seguir competitiva na Champions.

Para isso, Florentino estaria disposto a romper uma tradição que já dura 123 anos. O presidente deve apresentar o projeto com mais detalhes na próxima assembleia geral, marcada para novembro.

Desde a fundação em 1902, o Real Madrid pertence exclusivamente aos seus sócios, assim como o Barcelona. Mas essa estrutura histórica pode estar prestes a mudar.

