Rafael enfatiza necessidade do São Paulo em buscar pontos no Brasileirão: “Subir na tabela”

Goleiro lamentou a derrota do Tricolor contra o Grêmio e já foca na próxima partida contra o Mirassol, para seguir na briga pela Libertadores / Crédito: Jogada 10

O São Paulo conheceu a sua segunda derrota seguida no Brasileirão. Na noite desta quinta-feira (16), o Tricolor viajou até Porto Alegre e perdeu para o Grêmio por 2 a 0, em uma atuação abaixo daquilo que o time apresentou nas últimas partidas. O goleiro Rafael lamentou a derrota na capital gaúcha. O jogador enfatizou que o Tricolor precisa vencer suas partidas para conseguir subir na tabela, para se aproximar do G6. O arqueiro também comentou que o time começou bem no jogo, mas se perdeu ao sofrer o primeiro gol.