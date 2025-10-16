PSG x Strasbourg: onde assistir, escalações e arbitragem

Times retornam ao Campeonato Francês após a pausa para a Data Fifa / Crédito: Jogada 10

A bola volta a rolar no Campeonato Francês 2025/26 após a pausa para a Data Fifa. Nesta sexta-feira (17), PSG e Strasbourg se enfrentam às 15h45 (de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris, na partida de abertura da 8ª rodada da Ligue 1. A partida promete ser equilibrada, em um confronto direto pela liderança. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV (YouTube), Prime Video (streaming) e Disney+ (streaming).

Atual campeão, o PSG é o líder do Campeonato Francês com 16 pontos, mas tem Olympique de Marselha, Strasbourg e Lyon, com 15, que ameaçam a primeira posição nesta 8ª rodada. Ou seja, a vitória em casa nesta sexta-feira é fundamental para a equipe se manter no topo e, de quebra, frear um concorrente direto na parte de cima da tabela. Em sete partidas disputadas até o momento na Ligue 1, o PSG venceu cinco, empatou com o Lille e perdeu para o Olympique de Marselha. Além disso, o técnico Luis Enrique poderá utilizar esse jogo como uma preparação para o duelo contra o Bayer Leverkusen, pela terceira rodada da fase de liga da Champions, na próxima semana.

Outra boa notícia para o treinador são os possíveis retornos do capitão Marquinhos e Dembélé, vencedor da Bola de Ouro, recuperados de lesão. Contudo, o meia português João Neves é o desfalque confirmado, enquanto o atacante Désiré Doué e o espanhol Fabián Ruiz são tratados como dúvidas. Como chega o Strasbourg Por outro lado, o Strasbourg manteve o bom ritmo da temporada passada e briga na parte de cima da tabela do Campeonato Francês. O time é o terceiro colocado com 15 pontos, somente um a menos que o PSG. Dessa forma, um triunfo nesta sexta-feira pode colocar o time na liderança da competição e confirmar a qualidade da equipe diante dos atuais campeões. Nas sete primeiras rodadas, o Strasbourg tem cinco vitórias e duas derrotas. Além disso, o time vem de dois triunfos seguidos — 2 a 1 no Slovan Bratislava, pela Liga Conferência, e a goleada por 5 a 0 sobre o Angers na Ligue 1.