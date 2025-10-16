PSG e Willian Pacho se aproximam de firmar renovação contratual

As informações de momento dão conta que as conversas entre as partes não encontram caráter de resistência. Desse modo, a tendência é que o novo vínculo tenha duração até 2030 e inclua um significante reajuste salarial para o defensor. Quantia que, neste momento, seria de 5,8 milhões de euros por ano (R$ 36,7 milhões, na atual cotação) segundo o portal especializado Capology.

De acordo com diferentes fontes como o diário francês L’Equipe e o jornalista italiano Fabrizio Romano, o zagueiro equatoriano Willian Pacho deve renovar, em breve, seu contrato com o Paris Saint-Germain.

Pacho chegou ao PSG em agosto de 2024, vindo do Eintracht Frankfurt (Alemanha) e rapidamente se consolidou como titular da equipe, formando dupla sólida com o brasileiro Marquinhos. Com isso, logo na temporada de estreia, fez 57 jogos, deu duas assistências e conquistou a sonhada tríplice coroa entre Campeonato Francês, Copa da França e Liga dos Campeões da Europa.

A continuidade das boas atuações em solo francês tornaram Willian Pacho figura importante, também, na seleção de seu país. De 2023 pra cá, são 30 jogos, dois gols e participação ativa na campanha que assegurou vaga para a Copa do Mundo de 2026.

Diante desse cenário, o defensor de 24 anos é visto, internamente, como passível de sondagens por outros gigantes mercado europeu. Esse, aliás, seria um dos motivos mais fortes para a diretoria parisiente se movimentar como forma de demonstração valorização ao zagueiro do Equador.



Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.