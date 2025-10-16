Polícia investiga envolvimento de Léo Moura com empresa alvo de operação contra apostas ilegais

Garoto-propaganda do site, o ex-Flamengo se manifestou sobre a investigação através de nota à imprensa nesta quinta-feira, 16 de outubro / Crédito: Jogada 10

Um dos grandes nomes do futebol brasileiro, o ex-lateral Léo Moura se tornou alvo de uma investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro por suposta ligação com a plataforma de apostas “Palpite na Rede” — envolvida em atividades ilegais. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (16), durante a deflagração da ‘Operação Banca Suja’, conduzida pela Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD).

Investigadores apontam para o possível envolvimento de Léo Moura como divulgador da marca, com cumprimento de meta de publicações nas redes sociais. Os posts em questão promoviam bônus de cadastro e redirecionavam seguidores para links personalizados da plataforma. A estratégia de publicações do ex-lateral se iguala às de outros influenciadores que têm objetivo de ampliar a base de apostadores e, consequentemente, gerar lucro proporcional ao número de registros. Léo Moura se manifesta O ex-lateral enviou uma nota à imprensa com esclarecimentos sobre o caso. No comunicado, afirmou não ter qualquer envolvimento direto com a empresa investigada, mas confirmou o contrato para fins publicitários. A parceria, ainda segundo o relato, ocorreu por intermédio de uma agência de marketing. “Eu apenas fui contratado por uma empresa de publicidade para uso da imagem, mas sem vínculo com a empresa”, dizia um trecho da defesa.

Apesar do posicionamento, a polícia considera que emprestar imagem a um serviço que opera sem autorização legal contribui para ampliação do alcance de apostas ilegais no país. Agentes entendem que a exposição de figuras públicas faz parte de um modelo recorrente de promoção das plataformas investigadas. O ex-lateral não foi indiciado por ora, mas segue como parte do inquérito em curso. Segundo a Polícia Civil, novas diligências ocorrerão nos próximos dias e, inclusive, apurarão o grau de consciência dos divulgados sobre a origem e legalidade das empresas promovidas. Quanto a organização movimentou? A ‘Operação Banca Suja’ teve como alvo uma organização criminosa suspeita de operar jogos de azar online, praticar fraudes contra apostadores e movimentar valores superiores a R$ 130 milhões nos últimos três anos. De acordo com a Polícia Civil, a ‘Palpite na Rede’ é administrada pela empresa ‘One Publicidade e Marketing Digital Ltda’ — fachada para atividades ilegais.

As ações desta quinta-feira ocorreram em endereços do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, e em municípios da Baixada Fluminense, como Duque de Caxias. Ao todo, foram expedidos 15 mandados de busca e apreensão. A Justiça também determinou o bloqueio de R$ 65 milhões em contas bancárias ligadas aos investigados. A polícia também apontou a ‘Palpite na Rede’ promovia abertamente cassinos virtuais, atividade considerada ilegal pela legislação brasileira. exploração de jogos de azar online, segundo a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, depende de autorização específica — que a plataforma não possuía. Ligação com o crime organizado Os investigadores ainda apuram possíveis vínculos entre os responsáveis pela ‘Palpite na Rede’ e facções criminosas. O inquérito cita conexões com o Primeiro Comando da Capital (PCC) e aponta indícios de relação com Adilson Oliveira Coutinho Filho, conhecido como Adilsinho — apontado como um dos principais líderes da máfia dos cigarros no Brasil.