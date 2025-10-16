Pesquisa: 50% dos torcedores veem favorecimento da arbitragem a três clubes

Levantamento da AtlasIntel mostra alta desconfiança no Brasileirão e aponta os times mais beneficiados na opinião de quem assiste futebol / Crédito: Jogada 10

Uma nova pesquisa da AtlasIntel expõe um cenário de profunda desconfiança do torcedor com a arbitragem brasileira. O levantamento apontou que 50,3% do público acredita na existência de um favorecimento a determinados clubes. Nesse sentido, os entrevistados apontam Palmeiras (72%), Flamengo (70%) e Corinthians (60%) como os clubes que mais recebem ajuda dos árbitros. O instituto ouviu 1.618 pessoas em todo o Brasil entre os dias 6 e 10 de outubro para chegar a estes números. Além da percepção de favorecimento, a principal queixa dos torcedores é a falta de critérios iguais em lances parecidos. Cerca de 50,9% dos respondentes mencionaram essa inconsistência como um problema grave. O público também destacou o baixo preparo técnico dos árbitros (34,1%) e a falta de transparência nas decisões (32,5%). Consequentemente, o nível de satisfação é muito baixo. Quase metade dos entrevistados (46,2%) se declara “insatisfeito” ou “muito insatisfeito”, enquanto apenas 9,3% demonstram alguma satisfação.