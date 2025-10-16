Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pesquisa: 50% dos torcedores veem favorecimento da arbitragem a três clubes

Pesquisa: 50% dos torcedores veem favorecimento da arbitragem a três clubes

Levantamento da AtlasIntel mostra alta desconfiança no Brasileirão e aponta os times mais beneficiados na opinião de quem assiste futebol
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Uma nova pesquisa da AtlasIntel expõe um cenário de profunda desconfiança do torcedor com a arbitragem brasileira. O levantamento apontou que 50,3% do público acredita na existência de um favorecimento a determinados clubes. Nesse sentido, os entrevistados apontam Palmeiras (72%), Flamengo (70%) e Corinthians (60%) como os clubes que mais recebem ajuda dos árbitros. O instituto ouviu 1.618 pessoas em todo o Brasil entre os dias 6 e 10 de outubro para chegar a estes números.

Além da percepção de favorecimento, a principal queixa dos torcedores é a falta de critérios iguais em lances parecidos. Cerca de 50,9% dos respondentes mencionaram essa inconsistência como um problema grave. O público também destacou o baixo preparo técnico dos árbitros (34,1%) e a falta de transparência nas decisões (32,5%). Consequentemente, o nível de satisfação é muito baixo. Quase metade dos entrevistados (46,2%) se declara “insatisfeito” ou “muito insatisfeito”, enquanto apenas 9,3% demonstram alguma satisfação.

Pesquisa aponta ainda mais pessimismo dos torcedores

O pessimismo com o futuro do setor também é evidente nos dados. A maioria dos torcedores, 52,8%, acredita que a qualidade da arbitragem está piorando, mesmo com a tecnologia do VAR. Em contrapartida, somente 14,6% enxergam alguma melhora no trabalho dos juízes. Diante dessa crise de credibilidade, uma solução ganha força entre o público. A pesquisa mostra que 71,0% dos torcedores apoiam a criação de um órgão independente para gerir a arbitragem, nos moldes do que ocorre na Inglaterra com a Professional Game Match Officials Limited (PGMOL).

Por fim, os entrevistados indicaram os caminhos que consideram mais eficazes para a arbitragem evoluir. A maioria (58,1%) vê a profissionalização total dos árbitros como a principal solução para o problema. Além disso, a divulgação completa dos áudios e das decisões do VAR aparece como a segunda medida mais importante, com 39,1% das menções. Essas sugestões refletem, portanto, um desejo por maior transparência e competência para que a confiança no futebol brasileiro seja restaurada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Corinthians flamengo Palmeiras

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar